Вчера еще один виток в динамике цен на WTI застиг врасплох инвесторов, когда неожиданное закрытие позиций индексного фонда в июньских контрактах привело к стерилизации того, что можно было считать небольшим отскоком цены на нефть. В результате этого маневра, цена WTI вчера в течение дня опустилась на 30% до $12/барр., во то время как Цена Brent в целом повторяла движение в WTI, протестировав уровень $19/барр. на фоне роста паники на рынке.

Несмотря на волатильную природу динамики цен на нефть в последние две недели, мы считаем, что этот тренд продолжится, учитывая недавнюю активность индексного фонда на открытом рынке. Мы предполагаем, что давление на цены по июньским контрактам на нефть WTI, в первую очередь, исходит от Американского Нефтяного Фонда (USO), который вчера начал реализовывать свою пересмотренную инвестиционную стратегию, что, вероятно, продолжится до 30 апреля. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), фонд объемом $3,6 млрд планирует закрыть свои позиции в ближайшем форвардном контракте в течение трех дней; при этом примерно треть инвестиций фонда будет реализовываться ежедневно в период с 27 по 29 апреля включительно. Согласно раскрытой стратегии, USO переложит 30% своего портфеля в июльские фьючерсы на бирже в Нью-Йорке и на бирже ICE в Лондоне, распределив 60% средств равными частями между следующими 4 месяцами и переложив оставшиеся 10% на будущий год. Как сообщает агентство Bloomberg, фонд оставляет за собой право на значительные денежные резервы, сформированные с целью соответствия требованиям к марже в рамках мер по смягчению рисков Комиссии по финансовому контролю (FCM).

Учитывая это, мы считаем, что цены на нефть могут оказаться под давлением в ближайшие дни – падение как WTI, так и Brent может усилиться. Тем не менее, мы хотели бы отметить неуверенное восстановление цен по июньским контрактам вчера вечером, что, напротив, может сигнализировать об улучшении настроений на нефтяном рынке; так, поскольку один из самых больших индексных фондов закрывает свои позиции, равномерно распределив инвестиции на будущие периоды, риск потенциального возникновения нового коллапса WTI на американском рынке в дату экспирации июньского контракта постепенно сходит на нет.