Ford в апреле нарастил продажи автомобилей в Китае, причем не только по отношению к марту, что было вполне ожидаемо, но и к апрелю предыдущего года. Это указывает на уверенное восстановление продаж и рынка. У Ford на территории КНР два совместных предприятия – с компаниями Jiangling Motors и Changan Automobile Group. Первая производит внедорожники и микроавтобусы, вторая преимущественно легковую технику. Продажи на двух данных направлениях выросли соответственно на 7,8% и на 38,3%. Ford продал более 28 тысяч SUV и коммерческих машин и около 20,5 тысяч легковых моделей. Стоит отметить, что конкуренты из числа иностранных брендов, в том числе американская GM также зафиксировали в апреле рост более 10% от года к году.

По нашей оценке, в апреле мог реализоваться отложенный спрос, который лишь частично перекрыл потери предыдущих двух месяцев. Относительный позитив связан с тем, что китайский потребитель, собиравшийся приобрести конкретные модели, сделал это после снятия карантинных мер. Дальнейшие продажи будут расти более умеренными темпами и будут зависеть от успеха маркетинговой стратегии Ford и его конкурентов, а также от соотношения курсов валют и сохранения стимулирующих мер властей в виде льготных автокредитов.

По собственному прогнозу Ford текущий второй квартал обещает стать непростым. Компания закладывает 5 миллиардов долларов убытка в целом по миру – против 632 млн в первом квартале. Падение выручки за первые три месяца года составило около 15% в годовом выражении. Компания продала автомобилей на 34,3 млрд. В текущем квартале, по нашим оценкам, совокупная выручка может составить всего 16 млрд. Позитивный аспект в том, что эти данные уже заложены в стоимость акций Ford, и у инвесторов сейчас есть возможность купить бумагу с хорошим дисконтом. Наша целевая цена – 6,14 долларов, что дает потенциал прироста на 25,3%.