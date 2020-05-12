Несмотря на то, что Россия находится вблизи максимумов по темпам заражения, ситуация с пандемией в мире явно пошла на улучшение. Многие европейские страны, а также США начинают демонстрировать переход к снижению темпов новых заражений. (Так, в Германии в настоящее время число активных зараженных уже почти на порядок ниже общего числа заражений). В этой связи появляются послабления в проводимых мерах ограничения. В результате спрос на нефтепродукты начинает оживать. Оживление спроса начинают отмечать и в США. Оценки об оживлении спроса прозвучали из Саудовской Аравии — по их мнению, спрос на нефть восстанавливается даже лучше, чем предполагалось.

В этих условиях могут оказаться весьма эффективными усилия нефтедобывающих стран по сокращениям производства. С начала мая поступают сигналы об уменьшениях добычи нефти, как странами ОПЕК+, так и находящимися за пределами соглашения. В том числе (по сообщению Рейтер) ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 0,1 Мб/д. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки. Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ еще один миллион баррелей в сутки. На указанных новостях в понедельник были зафиксированы заметные подскоки цены нефти. СА очень старается поднять цены нефти, поскольку у нее сильно пострадала доходная часть бюджета. А судя по темпам роста эпидемии в СА, проблемы там могут еще значительно вырасти. Однако при всех стараниях цена Брент пока не может подняться существенно выше 30 долларов за баррель, поскольку для рынка осталось неясным будут ли указанные сокращения добычи новыми по сравнению с теми дополнительными сокращениями, о которых СА уже сообщала ранее.

По данным на начало мая добыча нефти в США снизилась на 1,2 Мб/д. Там продолжается начавшийся со средины марта тренд на снижение добычи. Этот тренд подкрепляется сворачиванием буровой активности. За прошлую неделю число активных буровых снизилось еще на 33 шт. По отношению к средине марта снижение буровой активности уже превысило 40%, а по отношению к максимуму полуторагодичной давности число буровых в работе составляет только треть. Так что США делают хорошую заявку на дальнейшее снижение добычи нефти.

Казалось бы, планы и действия многих стран по сокращению добычи и перспективы оживления спроса в ряде крупных стран-потребителей нефти дают основание надеяться на продолжение роста цен. Однако сильно смущает то, что пока в публичной плоскости не было заявлений о проводимых снижениях добычи нефти в России. Будем надеяться, что ситуация будет прояснена по мере начала рабочих дней. Как мы помним по предыдущему конфликту интересов стран ОПЕК+, сокращения добычи Россией являются критически важными для сохранения договоренностей. К сожалению, есть опасения, что добыча в России может вновь стать яблоком раздора среди стран соглашения.

Кроме того, наступающая неделя будет крайне интересна еще и динамикой монетарного фактора. Напомним, что ФРС продолжает сокращать размер покупок ГКО США в рамках программы QE. На наступающей неделе размер покупок ГКО США ФРС составит $7 млрд./день против $75 млрд./день изначального объема покупок на старте программы. Проводимое сокращение покупок заставляет фондовый рынок (да и рынок нефти тоже) думать о возобновлении продаж. Планы Минфина США по заимствованиям гигантских 3 трлн. долларов во 2 квартале тоже могут привести к эффекту осушения ликвидности на всех рынках. Так, уже на наступающей неделе покупки ФРС ГКО США впервые станут меньше размещений ГКО Минфином. Так что наступающая неделя как раз может дать старт новому движению рынков вниз. Ведь не может же Пауэлл без такого корректирующего движения вновь перейти на монетарный форсаж! Так что подтверждение целесообразности целеуказания: «май-продай» (даже несмотря на сильные факторы роста) мы, возможно, увидим уже на наступающей неделе.