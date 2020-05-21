Компания объявила, что в апреле продажи упали на 20% (при этом ранее было заявлено, что за первые 27 дней апреля падение составило 33%). Более того, рост продаж впервые за 18 дней мая оказался положительным, хотя 92 из 846 магазинов (11%) остаются закрытыми.

В апреле компания отличалась динамичным ростом онлайн-продаж: они увеличились в 3,8 раза по сравнению с 1К19 до 3,3 млрд руб. (включая НДС); при этом было доставлено 1,9 млн онлайн-заказов. Доля онлайн-продаж в совокупной выручке Детского мира в России выросла почти в пять раз с уровня 1К19 до 42%. Важно отметить, что быстрее всего росли продажи одежды (годовой рост 480%), т. е. самый рентабельный сегмент, за ними шла реализация детского питания (плюс 436%) и игрушек (плюс 326%). Около 70% заказов покупатели забрали из магазинов (самовывоз) против прежних примерно 85%.

Наше мнение. Новость позитивная, т. к. указывает, что снижение выручки в апреле было временным, как мы полагаем. Хотя 2К20, видимо, будет слабым, катализатором для акций могут послужить анонс планов развития магазинов малого формата, магазинов для животных и онлайн-маркетплейса в конце квартала, а также возможное принятие решения выплатить отложенные дивиденды. Нам нравятся фундаментальные показатели компании, поэтому мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ.