"Детский мир": снижение выручки в апреле было временным
Компания объявила, что в апреле продажи упали на 20% (при этом ранее было заявлено, что за первые 27 дней апреля падение составило 33%). Более того, рост продаж впервые за 18 дней мая оказался положительным, хотя 92 из 846 магазинов (11%) остаются закрытыми.
В апреле компания отличалась динамичным ростом онлайн-продаж: они увеличились в 3,8 раза по сравнению с 1К19 до 3,3 млрд руб. (включая НДС); при этом было доставлено 1,9 млн онлайн-заказов. Доля онлайн-продаж в совокупной выручке Детского мира в России выросла почти в пять раз с уровня 1К19 до 42%. Важно отметить, что быстрее всего росли продажи одежды (годовой рост 480%), т. е. самый рентабельный сегмент, за ними шла реализация детского питания (плюс 436%) и игрушек (плюс 326%). Около 70% заказов покупатели забрали из магазинов (самовывоз) против прежних примерно 85%.
Наше мнение. Новость позитивная, т. к. указывает, что снижение выручки в апреле было временным, как мы полагаем. Хотя 2К20, видимо, будет слабым, катализатором для акций могут послужить анонс планов развития магазинов малого формата, магазинов для животных и онлайн-маркетплейса в конце квартала, а также возможное принятие решения выплатить отложенные дивиденды. Нам нравятся фундаментальные показатели компании, поэтому мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ.
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