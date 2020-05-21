Вчера на рынке начали циркулировать слухи о том, что Минфин после повышения цен на нефть выше 42 долларов за баррель может приостановить выполнение бюджетного правила.

То есть, переводя на понятный инвесторам язык, Банк России не будет покупать валюту, если цена на нефть превысит необходимый по правилу порог в 42 доллара за баррель. На этих слухах укрепление рубля усилилось, сегодня курс доллара опустился уже ниже 71 рубля.

Если Минфин, в силу сложности ситуации с бюджетом из-за эпидемии, откажется от покупки валюты, то это может привести к следующим последствиям.

Во-первых, вырастет волатильность на внутреннем рынке. Во-вторых, рубль станет более чувствительным к внешним рискам и динамике глобальных активов. В-третьих, очевидно, что вернется чувствительная внутримесячная сезонность в торговле: рубль может слабеть в начале месяца, а укрепляться в налоговый период. Ждем решения российского правительства. А пока, движение в пользу рубля продолжается, мы вошли в торговую зону 67-72.