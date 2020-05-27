Россия может поддержать продление срока действия квот, определенных на май и июнь в рамках сделки ОПЕК+, еще на два месяца – до конца августа. Об этом сегодня сообщает Коммерсант. Тема обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с руководителями нефтяных компаний, которые по данным газеты, не имеют единой позиции относительно продления нынешних квот. Как пишет Коммерсант со ссылкой на свой источник, на продлении ограничений настаивает Саудовская Аравия. Следующая конференция представителей стран – участниц сделки ОПЕК+ состоится в июне.

Наш комментарий: В рамках действующей сделки российские нефтяные компании должны сократить добычу в мае–июне до 8,5 млн барр./сут. В июле квота увеличивается до 8,99 млн барр./сут. и остается на этом уровне до конца 2020 г. Если квоты мая–июня будут продлены, добыча в России по итогам года окажется почти на 1% ниже ожидаемого объема, а в 3к20 может сократиться на 3,7% по сравнению с текущим прогнозом. Если дополнительное ограничение будет пропорциональным, то Роснефть, как крупнейшая добывающая компания, в текущем году покажет самое значительное сокращение в абсолютном выражении – на 520 млн барр./сут. (или 11,6% г/г), Лукойл потеряет 178 млн барр./сут. (10,9% г/г), Сургут – 143 млн барр./сут. (11,7% г/г), Газпром нефть – 93 млн барр./сут. (7,7% г/г), Татнефть – 66 млн барр./сут. (11,0% г/г). Вместе с тем такое решение действительно может поддержать цены на нефть, поэтому окончательное воздействие на финансовые показатели за квартал сложно прогнозировать на данном этапе.

Напомним, ранее Саудовская Аравия объявила о намерении дополнительно ограничить свою добычу в июне – на 1 млн барр./сут. относительно уровня, предусмотренного действующей сделкой ОПЕК+, и теперь может ожидать от других стран – участниц соглашения аналогичных шагов для поддержания цен на нефть.a