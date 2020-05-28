Продление квот по сокращению нефтедобычи существенно ускорит процесс ребалансировки рынка
Министр энергетики России Алексей Новак 26 мая обсудил с нефтедобывающими компаниями возможное продление действующих квот по сокращению добычи, заявив о том, что соответствующее принципиальное решение может быть принято в рамках заседания представителей ОПЕК+ в июне. Некоторые члены OПЕК проголосовали против постепенного смягчения условий сделки в июле-августе, предлагая распространить действующие квоты на весь летний период. Если такое решение будет принято 10 июня на встрече министров стран ОПЕК+, российские нефтедобывающие компании будут вынуждены увеличить сокращение добычи в общей сложности на 0,5 млн барр. в сутки в последние два месяца лета, что приведет к сокращению добычи на 3,7% в 3К20. Тем не менее, эта мера может существенно ускорить процесс ребалансировки нефтяного рынка, что должно спровоцировать изменение фьючерсных цен и частично отразится уже в июльских контрактах, оказав фундаментальную поддержку участникам нефтяного рынка. Мы признаем спекулятивную природу подобных рассуждений, однако видим дополнительные сигналы, указывающие на изменения в подходе правительства: вчера вечером состоялся звонок между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, на котором стороны условились о дальнейшей тесной координации на глобальном нефтяном рынке, что, на наш взгляд, указывает на то, что можно ожидать дальнейших действий со стороны участников соглашения.
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