На рынке нефти очередная интрига
На рынке нефти очередная интрига: будет ли принято на июньском саммите ОПЕК+ решение о дополнительном сокращении добычи нефти или просто старое соглашение пролонгируют. Судя по динамике фьючерсов на нефть, спекулянты сейчас исходят из того, что простая пролонгация соглашений откроет возможность для игры на понижение. Между тем, с мая началось реальное сокращение добычи нефти. Страны ОПЕК+ подтвердили серьезность своих намерений, с мирового рынка уберут около 10 млн. б\с нефти. По мнению многих экспертов, уже в июле-августе мировой рынок будет сбалансирован, а это значит цены вернутся к некоему справедливому уровню. Какому? Я думаю, что это те значения, с которых и началась веселая весенняя история на нефтяном рынке, это уровень 45-50 долларов. Поэтому сейчас серьезно играть на понижение цен на нефть — это занятие для очень быстрых, смелых и молодых трейдеров.
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