Дональд Трамп неожиданно становится лучшим другом Facebook

На волне шпиономании американский президент ввёл санкции против китайских соцмедиа, в частности TikTok и WeChat. Теперь американским гражданам и компаниям запрещено иметь какие-либо связи с этими компаниями и их дочерними предприятиями. Сам указ вступает в силу через 45 дней, но уже сейчас расчищает дорогу американским компаниям. Так, Facebook в рамках своей сети Instagram презентовал сервис Reels с функционалом, аналогичным китайскому TikTok. На этой новости акции FB подскочили более чем на 6%.

Кроме того, старые угрозы Трампа в отношении американских социальных сетей, похоже, отошли на второй план, президент США не вспоминает о своих попытках «взять под контроль» Facebook и Twitter.

Для ритейлеров США дела всё хуже и хуже

Рейтинговое агентство Moody’s опубликовало исследование, в котором резко снизили прогноз по операционной прибыли розничных сетей: теперь в 2020 году ожидается её спад на 25-30% против ранее предполагавшейся просадки на 2-5%. Отмечается, что ещё до пандемии в отрасли была жестокая конкуренция и наблюдалось падение рентабельности, а с приходом коронакризиса выйти на прежние уровни по операционной прибыли не получится как минимум до 2022 года. В Moody’s утверждают, что тяжелее всего приходится магазинам одежды и универсамам, тогда как дискаунтеры, продуктовые и сети товаров для дома остаются на плаву.

Verizon и Amazon создают сетевую инфраструктуру 5G

Облачное подразделение Amazon Web Services запустило технологию периферийных вычислений на инфраструктуре 5G сотового оператора Verizon, об этом говорится в пресс-релизах компаний. Речь идёт об обработке получаемых данных в точке, близкой к месту происхождения этих самых данных («на периферии»), при этом обмен данными между источником и компьютерным центром происходит через связь поколения 5G.

Применение возможно в разных сферах, в том числе и в медицине: технология поможет в реальном времени сравнивать получаемые от пациента данные с ранее сформированной базой похожих случаев. Amazon отвечает за программируемую платформу обработки данных, Verizon – за скорость передачи информации (5G). Год назад подобный альянс заключили Microsoft и AT&T.