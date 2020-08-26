Основной драгоценный металл ожидаемо падает уже третью неделю подряд после резкого и явно избыточного ралли к новым рекордам выше 2000 долл. за унцию. В настоящий момент золото торгуется на уровне 1920 долл. за тройскую унцию.

За последние 15 лет похожая перекупленность золота встречалась четыре раза, всегда заканчивалась откатом на 15-30% от своего пика и продолжалась от двух до девяти месяцев. В этот раз долгосрочные перспективы золота не вызывают сомнений у ведущих инвестиционных банков, прогнозирующих обновление максимума в течение 6-12 месяцев.

Ниже на графике наглядно показано, как стоимость золота поддерживается просевшим долларом (можно сравнить с 2009 годом) и индексом неопределённости экономической политики США. Чем туманнее перспектива, тем активнее растёт драгоценный металл. Особую актуальность такое сравнение приобретает в предвыборный год.

Дональд Трамп идёт на выборы с продолжением текущей повестки: всё для американского бизнеса, дерегулирование в части экологических стандартов, тарифы на иностранные товары, «открытие» экономики и возвращение страны к нормальной жизни. Уже сейчас он настаивает на привычном начале учебного года и снижении пособий по безработице, чтобы стимулировать людей вернуться на работу.

Джо Байден, выдвинутый демократами, частично принял левую повестку своих коллег по партии: он готов продвигать реформу здравоохранения и законодательно прописать механизмы помощи населению вроде автоматически рассылаемых вертолётных денег при резком скачке безработицы. Но самое неприятное для фондового рынка – это готовность Байдена поднять налог на прибыль корпораций с 21 до 28% и сделать ряд ужесточений для сверхбогатых граждан США.

Различные электоральные опросы показывают, что Трамп понемногу сокращает отставание от Байдена. Резкое восстановление ряда макроэкономических показателей вроде продаж новых домов, выданных разрешений на строительство, индексов PMI и розничных продаж начинает играть в пользу действующего президента. Ещё в начале июля Байден был абсолютным фаворитом, но дальнейшая нормализация экономики вполне может уравнять шансы двух кандидатов на выборах, повысив неопределённость их исхода и, следовательно, стоимость золота.