В понедельник нефтяные фьючерсы оставались стабильны и закрыли сессию незначительным ростом. Ключевые позитивные драйверы уже отыграны, в то время как сохранение ограничительных мер из-за COVID-19 в США и Европе сдерживает дальнейший рост. Внутридневное снижение ниже $49,5 было оперативно выкуплено участниками рынка. На краткосрочном горизонте преобладают коррекционные риски с потенциалом снижения в район $48 за баррель Brent.

Ливийская национальная компания (NOC) в понедельник сообщила, что добыча в стране составляет 1,28 млн б/с. В конце ноября ливийская добыча была на уровне 1,25 млн б/с. Производство практически полностью восстановилась к уровням, которые наблюдались до масштабной блокировки нефтяных предприятий из-за внутреннего политического конфликта в начале 2020 г. Добыча в Ливии начала расти в сентябре и всего за квартал выросла более чем на 1 млн б/с, оказывая давление на рыночный баланс.

Глобальные запасы сырой нефти на суши в декабре по-прежнему остаются значительно выше уровней 2018 и 2019 гг., сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kepler. Самый значительный рост наземных запасов наблюдался в Китае.

В Персидском заливе вновь усилилась напряженность из-за вооруженных атак на нефтяные объекты. В понедельник транспортное судно, стоявшее на якоре в Саудовском порте Джидда, было атаковано лодкой, загруженной взрывчаткой. Представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что атака привела к небольшому пожару, который аварийные подразделения потушили, но никакого ущерба для инфраструктуры и влияния на поставки не было.

Картель ОПЕК сообщил, что встреча технического комитета, ранее запланированная на среду и четверг, была перенесена на 3 и 4 января.

Сегодня поздно вечером будут опубликованы данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). По предварительным опросам Reuters, консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов могли вырасти на 1,6 млн и 0,4 млн баррелей, соответственно.



