За последние сутки уже второй раз в Европейском центробанке высказали озабоченность ростом курса единой европейской валюты.

Своя система SWIFT и российские газопроводы: как Европа победит доллар

Сегодня член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот сделал конкретное предостережение, указав на то, что у Европейского ЦБ есть инструменты для сдерживания роста курса евро. После этого заявления евро моментально потерял к доллару 0.4%.

Давно известно, что комфортный уровень евро, например, для Германии – это уровень 1.16-1.18, а вот для Италии, Португалии, Испании диапазон гораздо ниже от 1.02 до 1.06.

Сейчас пара евро-доллар на уровне 1.2125, в условиях пандемии и локдаунов в Еврозоне это не может не тревожить ЕЦБ, так как все способы поддержки экономики сейчас задействованы, осталось только запустить курсовое регулирование, что для экспортно-ориентированной европейской экономики очень важно.



