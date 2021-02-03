На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить два классических выпуска (= с фиксированным купоном) в длинной части линии доходностей – 7-летние ОФЗ 26236 (YTM 6,07%) и 14-летние ОФЗ 26233 (YTM 6,73%). При этом ведомство не выставило лимиты на объемы, то есть предлагается весь доступный остаток к размещению – 468,4 млрд руб. и 323,7 млрд руб., соответственно. Такое агрессивное предложение соответствовало бы сильному состоянию рынка (со снижающимися доходностями и притоком нерезидентов), однако сейчас он далек от такого состояния.

Минфин избрал неординарную тактику на предстоящий аукцион

Агрессивные размещения и риск санкций благоприятны для “шортов”. В таких условиях спрос на предложенные бумаги может быть найден лишь среди тех участников, которые не ожидают санкций, но и они, скорее всего, запросят существенную премию ко вторичному рынку (10-15 б.п.), при этом по выпуску 26236 она должна быть еще выше за его низкую ликвидность. По нашему мнению, соотношение риска и доходности сейчас выступает не в пользу ОФЗ РФ. Присутствуют благоприятные условия для спекулятивных коротких позиций в длинных бумагах.

В то же время принимая во внимание результат размещения ОФЗ 52003 на прошлой неделе (ведомство привлекло почти 10 млрд руб., эти бумаги предлагаются и сегодня), на рынке присутствуют участники, готовые покупать ОФЗ даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. По-видимому, сегодня Минфин рассчитывает именно на них.