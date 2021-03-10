На сегодняшних аукционах Минфин решил вернуться в длинный сегмент линии доходностей (напомним, что на прошлой неделе ведомство ограничило предложение лишь 4-летними ОФЗ, которые встретили высокий спрос). Сегодня предлагаются относительно свежие выпуски (=низкий объем в обращении и, как следствие, низкая ликвидность на вторичном рынке) 7-летние 26236 и 14-летние 26233 в объеме 426 млрд руб. и 275 млрд руб., соответственно (последние сделки по которым проходили с YTM 6,65% и YTM 6,97%, соответственно). По нашему мнению, ОФЗ не имеют спекулятивного интереса для покупки: потенциал для снижения доходностей отсутствует, однако есть риски для повышения доходностей, которые могут реализоваться.

Общая тенденция в GEM остается негативной. За прошедшую неделю ОФЗ РФ продемонстрировали умеренно негативную ценовую динамику (ценовой индекс RGBI снизился на 40 б.п.), что соответствует общей тенденции локальных долгов GEM, доходности которых растут вслед за всплеском инфляционных ожиданий (и инфляции), а также на фоне повышения доходностей UST (+13 б.п. за неделю по 10-летним бондам до YTM 1,53%). Кстати говоря, рынок UST отражает повышение инфляционных ожиданий. Если они реализуются (то есть инфляция превысит целевой уровень ФРС), то может последовать повышение долларовой ставки, которое повлечет цикл ужесточения монетарных политик большинством (или даже всеми) GEM.

Тема санкций пока не получила развития по жесткому сценарию, но угроза остается. Тема санкций против РФ пока не получила развития по жесткому сценарию (объявленные на прошлой неделе санкции являются мягкими), что привело к сокращению премии ОФЗ РФ к бумагам Мексики до 65 б.п. (по 10-летним бумагам), против 90 б.п. неделей ранее. Как видно из действий, в моменте США не готовы идти на обострение отношений. Однако тема санкций может получить свое продолжение, если в 90-дневный срок РФ не устранит нарушения (выявленные США) в области хранения и использования химического оружия (в связи с отравлением А. Навального), как это было в случае дела Скрипалей (тогда США наложили запрет американским банкам на участие в размещении новых евробондов РФ). В этом случае США могут (у Дж. Байдена будет такое право) ввести санкции на новый госдолг (в том числе рублевый). Согласно данным ЦБ РФ, нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ: их доля на конец февраля сократилась на 0,8 п.п. (до 22%), что соответствует чистому сокращению инвестиций на 74 млрд руб.

Минфин может сократить программу заимствований. Поддержку рынку ОФЗ оказывают, с одной стороны, локальные инвесторы (как видно по результату аукциона на прошлой неделе), а с другой стороны, цена на нефть (которая на таком уровне значительно сократит потребность бюджета в заимствованиях). Кстати говоря, недавно представитель Минфина заявил о возможном использовании остатков бюджетных средств прошлого года для финансирования дефицита, что позволит сократить объем заимствований (из планируемого размещения 1 трлн руб. в 1 кв. Минфину пока удалось занять лишь ~316 млрд руб.). Таким образом, по нашему мнению, в текущих условиях Минфин не будет занимать любой ценой.