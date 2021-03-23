В последние недели санкционная риторика запада заметно активизировалась. Официальные лица России призвали готовиться к санкциям со стороны США и искать механизмы их преодолений. Вероятность введения санкций стоит оценивать через призму напряженности и конфронтации в двухсторонних отношениях. На данный момент в них отсутствуют избыточные точки напряжения, как это было, например, в 2014 и 2018 годах, либо они не более "горячи", чем во взаимоотношениях США с другими странами.

Потенциальные санкции могут прийти по двум направлениям – это ограничение на покупку нового государственного долга, в том числе и ОФЗ, со стороны американских инвесторов и ограничение по расчётам через SWIFT. Оба варианта будут иметь тяжелые последствия не только для России, но и для её партнеров.

Новая ключевая ставка не приведет к оттоку средств иностранных инвесторов

Резкий уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ (доходности вырастут на 1-1,5%), а также ослабит рубль, поскольку при таком сценарии сформируется большой разовый спрос на валюту.

В то же время общие объемы возможной распродажи относительно небольшие для российского рынка. К примеру, российские банки держат на депозитах в ЦБ РФ 2,6 трлн рублей, которые можно пустить на покупку ОФЗ, а суточный объем валютного рынка составляет 5-6 млрд долларов в сутки. Таким образом, распродажа будет, но она продлится недолго и рынок её купирует.

О чем говорит повышение ключевой ставки, ставшее сюрпризом для рынка

Наличие санкций относительно госдолга может привести к образованию двух рынков ОФЗ.

Новые выпуски будут торговать с премией к старым, так как в новых не будет нерезидентов и ликвидность будет отличаться. Можно сравнить текущие выпуски в рублях от Европейского Банка Реконструкции и Развития с погашением в 2023 году и доходностью в 5,7% и ОФЗ такого же срока с доходностью 6,2%. Премия составляет 0,5%.