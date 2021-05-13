Инфляция напугала рынок
Согласно опубликованным вчера данным, месячная инфляция в США составила 0,8%, это самый заметный прирост с июня 2009 года. Растущие цены пока не беспокоят Федеральную резервную систему, о чём неоднократно заявляли спикеры ФРС.
Однако подорожание потребительской корзины – это только половина беды, вторая проблема заключается в том, что темпы прироста занятости в США замедлились. Отчёт по рынку труда за апрель оказался хуже ожиданий: частный сектор прибавил всего 266 тыс. рабочих мест против прогнозных 978 тыс. и предыдущего значения в 770 тыс.
Инструментарий ФРС для всех проблем стандартный – спикеры регулятора подтвердили приверженность количественному смягчению:
- Кларида: ФРС будет продолжать покупки облигаций до тех пор, пока в экономике не будет отмечен "дальнейший значительный прогресс"
- Харкер: Нет причин для того, чтобы ФРС сворачивала стимулирование сейчас
- Брейнард: ФРС подаст четкий сигнал, когда будет достигнут значительный прогресс в плане достижения ее целей
- Бостик: Сейчас ФРС должна сохранять ставки низкими и стимулировать экономику
- Эванс: Нельзя назвать сроки изменения политики ФРС
Хотя сохранение QE – позитивный знак, рынки спокойствия ФРС не разделяют. Несмотря на успешную кампанию вакцинации (свыше 46% населения получили хотя бы одну дозу вакцины), медленный прогресс на рынке труда ставит под вопрос темпы восстановления экономики. Это очень сильно бьёт по акциям. С 7 мая, когда индекс широкого рынка обновил максимум, сам S&P 500 откатился на 4%, Nasdaq – на 5,2%, а индекс малых компаний Russell 2000 – на 5,9%.
Под особым ударом оказались акции роста, которые негативно реагируют на рост доходностей облигаций. При этом проблемы высокотехнологических акций носят, скорее, тактический характер, а стратегически – на горизонте от года – они выглядят предпочтительнее бенефициаров восстановления экономики (энергетиков, банков и промышленных акций).
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