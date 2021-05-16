На нефтяном рынке на неделе с 10 по 16 мая продолжалась волатильность. Основным инфоповодом для роста цен послужила атака на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, совершенная 7 мая. Всю неделю участники рынка внимательно следили за ситуацией с нефтепродуктами в США и за тем, как скоро будет решена проблема трубопровода. Тот факт, что для быстрого возобновления деятельности компании пришлось заплатить хакерам, с одной стороны успокоил рынки, а с другой стороны — дает поводы для дальнейших попыток хакерских атак на важные мировые промышленные объекты.

Обострение палестино-израильского конфликта также способствовало поддержанию высоких котировок нефти, которые несколько раз пытались преодолеть уровень в 70 долларов за марку Брент.

Опубликованные данные по инфляции США оказались выше ожидаемых и индекс доллара (DXY) вновь оказался вблизи пятилетних минимумов. Более подробный анализ показал, что «сюрприз» был в трех основных категориях — это поддержанные автомобили, выросшие на 10% м/м, аренда автомобилей, подорожавшая на 16% м/м, и авиабилеты, рост которых составил 10% м/м. Заявления представителей ФРС о продолжении мягкой денежно-кредитной политики также поддержали рынок и доллар начинает отыгрывать позиции и скорее всего продолжит этот тренд на следующей неделе. Одновременно с возобновлением штатной работы Colonial Pipeline, умеренными прогнозами восстановления спроса и продолжающейся нормализацией запасовцены на нефть марки Брент на следующей неделе должны вернуться в диапазон 65-68 да баррель.