Цифровизация и индивидуализация стали частью стратегий развития многих российских компаний, страховых – в том числе. Законодатели, Центробанк и страховое сообщество стремятся постоянно совершенствовать и улучшать сервис обязательного автострахования.

В этой связи, по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, одним из важных нововведений последнего времени стало решение Центробанка о предоставлении страхователям возможности дистанционного управления полисом ОСАГО.

Благодаря этому новшеству клиент может, не выходя из дома, вписать нового человека или расторгнуть договор с возвращением части страховой премии, причем это касается как электронных, так и бумажных полисов. Кроме того, изменения затронут все полисы, независимо от даты заключения договора. Раньше для этого требовалось в обязательном порядке приходить в офис компании лично, даже если сам договор был заключен дистанционно.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что данное новшество является важным шагом на пути к полной цифровизации рынка обязательного автострахования, благодаря которому страховщики станут ещё на шаг ближе к удовлетворению главной потребности любого клиента: получать услуги в максимально комфортно, быстро и дешево.

"Такая корректировка значительно упрощает жизнь автовладельцев. Если клиент, например, продал автомобиль до окончания срока действия полиса, он может написать в компанию, прислать им сканы необходимых документов и обратиться с заявлением о прекращении договора и возврате части денег. Это пойдет всем на благо — и автовладельцам, которые смогут быстро и удобно вносить изменения в договор, и страховщикам, которые защитятся от мошенничества. Все эти изменения очень сбалансированные".

Руководитель комитета Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России" Андрей Крупнов уточняет, что представленная автовладельцам возможность дистанционного управления автостраховкой стала частью большого проекта законодателей, Центробанка и страхового сообщества по индивидуализации рынка ОСАГО.

"Автомобилисты ждали введения дистанционного управления договорами ещё со времен введения электронных полисов автострахования. Но было решено переходить к цифровизации страховых процессов более плавно, чтобы у страховых компаний и их клиентов было время адаптироваться к новым условиям, — подчеркивает Андрей Крупнов, — Теперь Центробанк, законодатели и страховщики последовательно совершенствуют систему электронного автострахования, при этом принимаются все меры предосторожности, которые обезопасят страховые компании и автовладельцев".

Проект "ОСАГО: общественная экспертиза" напоминает, что досрочно расторгнуть договор ОСАГО можно после продажи машины либо в случае, если у страховой компании отозвали лицензию.

Часть страховой премии возвращается за вычетом расходов страховой компании на осуществление страхования (20%) и резервов компенсационных выплат (3%), то есть с части страховой премии, подлежащей возврату, удерживается 23%.