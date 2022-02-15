На этой неделе спотовые цены на нефть поднимались к новым высотам и превышали 98 долл. за баррель нефти марки Brent. Сегодня фьючерсы уже торгуются чуть ниже 96 долл./барр. — относительно небольшая волатильность связана с разнонаправленным потоком новостей вокруг Украины. В текущей ситуации трудно оценить долю спекулятивной составляющей в ценах, т.к. фундаментальные факторы также играют в пользу удорожания нефти. Так, на прошлой неделе данные по запасам США показали снижение запасов нефти на 4,7 млн барр., более того, отмечалось сокращение в том числе и запасов как бензина — на 1,6 млн барр., так и дизельного топлива — на 1,4 млн барр. В то же время в США, где в декабре 2021 г. наблюдался рост добычи нефти до 11,8 млн барр., в конце января она опустилась до 11,6 млн барр., и это снижение происходит на продолжающемся росте цен. При этом фьючерсы на газ в Европе все еще торгуются на высоких уровнях (около 900 долл. за 1 тыс. куб. м), несмотря на приближение окончания отопительного сезона. В итоге рыночные индикаторы указывают на сохранение дефицита нефти на рынке.

Мы полагаем, что в ближайшие недели цены на нефть продолжат повышаться. При этом, с окончанием отопительного сезона при снижении геополитической напряженности можно ожидать их заметную коррекцию. Мы считаем, что к концу 1 кв. 2022 г. дефицит нефти сменится профицитом за счет коррекции в спросе и дополнительных объемов от ОПЕК++. Более того, мы согласны с мнением Международного энергетического агентства (МЭА), которое в своем февральском отчете указывает на то, что дефицит нефти в 2021 г. может смениться профицитом в 0,9 млн барр./сутки в 2022 г. на фоне роста предложения. По нашим оценкам, в таком сценарии цены на нефть скорректируются к 80 долл. за баррель уже во 2 кв. 2022 г., и в 4 кв. 2022 г. средняя цена Brent может снизиться 75 долл./барр. В целом же в 2022 г. средняя цена на нефть, скорее всего, будет на 13,5% выше уровня 2021 г. и составит 80 долл./барр.