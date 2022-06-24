Рубль продолжит испытывать просадку
Рубль на открытии испытал кратковременную просадку, после чего быстро вышел в умеренный плюс. К текущему моменту российская валюта растеряла часть достижений сессии в рамках коррекции.
На следующую неделю приходится пик налоговых платежей экспортеров, что уже заставляет активизироваться продавцов инвалюты. Вероятно, в ближайшие сессии мы увидим атаку на важную поддержку в виде установленного в среду семилетнего минимума доллара 52,8 руб. Пробой этой отметки увеличит вероятность проверки на прочность психологически важного уровня 50 руб.
К тому же нефти пока удается отбивать атаки продавцов, котировки удерживаются от более глубокого снижения. Правда, многие другие сырьевые товары, занимающие далеко не последнее место в российском экспорте, продолжают дешеветь. Сохраняется угроза замедления мировой экономики из-за агрессивного ужесточения монетарной политики крупных центробанков, направленного на борьбу с инфляционным всплеском. Все это способно ослабить сырьевой спросов, что приведет к серьезному снижению стоимости сырья и длительному периоду низких цен на него.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220624/837288095.html