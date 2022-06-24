Рубль на открытии испытал кратковременную просадку, после чего быстро вышел в умеренный плюс. К текущему моменту российская валюта растеряла часть достижений сессии в рамках коррекции. Рубль снижается к доллару на старте торговой сессии пятницы

На следующую неделю приходится пик налоговых платежей экспортеров, что уже заставляет активизироваться продавцов инвалюты. Вероятно, в ближайшие сессии мы увидим атаку на важную поддержку в виде установленного в среду семилетнего минимума доллара 52,8 руб. Пробой этой отметки увеличит вероятность проверки на прочность психологически важного уровня 50 руб.

К тому же нефти пока удается отбивать атаки продавцов, котировки удерживаются от более глубокого снижения. Правда, многие другие сырьевые товары, занимающие далеко не последнее место в российском экспорте, продолжают дешеветь. Сохраняется угроза замедления мировой экономики из-за агрессивного ужесточения монетарной политики крупных центробанков, направленного на борьбу с инфляционным всплеском. Все это способно ослабить сырьевой спросов, что приведет к серьезному снижению стоимости сырья и длительному периоду низких цен на него.