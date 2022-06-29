29 июня российский рынок акций движется разнонаправленно. Рублёвый индекс Мосбиржи в первой половине дня снижается на —0,9%, долларовый индикатор РТС открылся стремительным ростом на +2,0% из-за укрепления рубля до сильной психологической отметки 50 руб./долл впервые с мая 2015 года, но затем по откату рубля перешёл к снижению. Девелоперы демонстрируют коррекционную динамику, участники рынка фиксируют прибыль после нескольких дней роста котировок. Ориентир по закрытию индекса Мосбиржи сегодня составляет 2350-2400 пп.

Международные площадки растеряли оптимизм из-за возросших опасений глобальной рецессии. Вчера вышли слабые данные в США, индекс доверия потребителей упал до 98,7 пункта против ожидавшихся 100,4. Это важный показатель, определяющий экономическую активность. Европейские площадки открылись в минусе вслед за Азией и США. Цена на газ в Европе продолжают расти, усиливая инфляционное давление. Кроме того, Morgan Stanley прогнозирует рецессию в еврозоне в четвёртом квартале из-за нехватки предложения энергоносителей. Сегодня в фокусе инвесторов выступление главы ФРС, они ожидают получить сигналы о перспективах американской экономики.

Нефтяные котировки сегодня торгуются около 115 долларов за баррель сорта Brent. Дефицит на рынке нефти, сезонный спрос остаются доминирующими триггерами. Дополнительным фактором стал рост цен на топливо в США, цены достигли рекордных максимумов на фоне ограниченных поставок. В центре внимания сегодня будет заседание ОПЕК в преддверии встречи ОПЕК+ в четверг. Стоит также отметить, что за последние несколько недель возобновился спрос со стороны авиакомпаний. А потребители стали чаще хеджироваться на ожиданиях дальнейшего всплеска цен.

Рубль сегодня установил семилетний максимум после прохождения пика налоговых выплат, проигнорировав чуть ранее укрепление доллара на международной арене. В дальнейшем возможны сигналы о проведении валютных интервенций для стабилизации рубля. Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль: 51,0-55,0.