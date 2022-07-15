В четверг цены на нефть обновили минимумы с марта и в моменте опускались ниже $95 за баррель. Импульс оказался временным, что вселяет надежду на восстановление. К закрытию сессии котировки вернулись на $99 и уже сегодня с утра вновь торгуются выше $100. Несмотря на негативную повестку, пробой зоны поддержки $96-99 оказался чисто технический. Покупатели все еще сохраняют интерес к длинным позициям, делая ставки на то, что влияние рецессии переоценено.

В ходе визита президента США в Израиль было сделано несколько заявлений по вопросу иранской ядерной сделки. Байден заявил, что США по-прежнему видят смысл в переговорах с Ираном, но в крайнем случае готовы применить силу. Не стоит переоценивать эти заявления — по сути, это обычная риторика США по данному вопросу.

Сегодня Байден направляется в Саудовскую Аравию — ключевой пункт назначения в рамках его ближневосточного турне. Цель состоит в том, чтобы попытаться договориться с королевством по сотрудничеству на нефтяном рынке. Переговоры будут непростыми: в последние годы накопился ряд взаимных претензий, а сам Байден в ходе предвыборной компании нелестно отзывался о стране и ее лидере.

Еще весной саудиты упорно игнорировали призывы США и ЕС увеличить добычу и стабилизировать рынок. Это делалось достаточно демонстративно, а параллельно можно было видеть сохранение сотрудничества с Россией. Также появлялись слухи о том, что королевство рассматривает возможность продавать свою нефть с расчетами в юанях.

Визит Байдена в страну является знаковым. Лидер США попытается развернуть взаимоотношения в сторону потепления и достичь поставленных целей, главным образом на нефтяном рынке. Это может быть соглашение о временном увеличении добычи за счет резервных мощностей королевства, которые МЭА оценивает в 1,2 млн б/с. Судить о перспективах рано, имеет смысл дождаться итогов переговоров. Новости могут отразиться на динамике котировок.

Индекс доллара США DXY в четверг в очередной раз обновил максимум с осени 2002 г. Ожидаемое повышение ключевой ставки ФРС и перспективы экономической рецессии стимулируют приток капитала в американскую валюту. Для цен на нефть это негативный фактор, который делает ее дороже для держателей других валют. Аналогичная реакция наблюдается по широкому классу сырьевых товаров: металлы, энергоносители, сырье, удобрения — все находится под давлением.

В конце июля ФРС США в очередной раз примет решение по ключевой ставке. После рекордной инфляции за июнь на уровне 9,1% рынки закладывают 50%-ю вероятность, что ставка будет повышена сразу на 100 б.п. Еще 50% приходится на чуть более сдержанный шаг 75 б.п. На этот раз уровень ставки действительно представляет из себя интригу. Важен посыл в будущее — как регулятор видит ситуацию и что планирует предпринимать. Пока риторика была достаточно жесткой, что способствовало коррекции по фондовым и сырьевым индексам.

Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. Фьючерсы на Brent сегодня растут на 1,4% и торгуются на уровне $100,3 за баррель.