Негатив будущего. Чем закончилась эта неделя на мировых рынках
В рамках прошедшей недели мировые рынки перешли в коррекцию. Здесь могло сказаться несколько факторов. Так, давление на рисковые активы могло оказать смещение ожиданий инвесторов в сторону более жесткой позиции ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, опирающееся на выступления представителей американского регулятора. Также, часть инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по длинным позициям, накопленной в рамках волны роста мировых рынков, начатой в середине-конце октября, чему способствовало и достижение некоторыми индексами важных уровней. В частности, индекс S&P500 вплотную подошел к верхней границе диапазона сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов, от которой активизировались продажи, а сам индекс к концу текущей недели ушел под нижнюю границу данного коридора.
При этом часть инвесторов отложила принятие инвестиционных решений на вторую половину следующей недели. Поводом стали ожидания публикации статистики по инфляции в США в ноябре, которая выйдет во вторник, а также решения ФРС США по ставке, которое будет оглашено в среду. Рынки ожидают, что американский регулятор поднимет ставку на 50 б.п. Подобный шаг уже заложен в котировки и, скорее всего, американский регулятор не разочарует инвесторов. А основное внимание рынков будет уделено сопутствующим комментариям, которые очень сильно будут зависеть от данных по инфляции, публикуемых накануне. В результате, если рост потребительских цен окажется выше ожиданий, в рамках следующей недели возможно продолжение негативной динамики рынков — с одной стороны инвесторы отреагируют на саму статистику, с другой продажи поддержит возможное ужесточение риторики представителей регулятора. При развитии такого сценария к концу недели, на наш взгляд, индекс S&P500 может отступить в район 3 800 пунктов.
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