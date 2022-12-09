В рамках прошедшей недели мировые рынки перешли в коррекцию. Здесь могло сказаться несколько факторов. Так, давление на рисковые активы могло оказать смещение ожиданий инвесторов в сторону более жесткой позиции ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, опирающееся на выступления представителей американского регулятора. Также, часть инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по длинным позициям, накопленной в рамках волны роста мировых рынков, начатой в середине-конце октября, чему способствовало и достижение некоторыми индексами важных уровней. В частности, индекс S&P500 вплотную подошел к верхней границе диапазона сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов, от которой активизировались продажи, а сам индекс к концу текущей недели ушел под нижнюю границу данного коридора. Привлекательно. Какие мысли инвесторов правят бал

При этом часть инвесторов отложила принятие инвестиционных решений на вторую половину следующей недели. Поводом стали ожидания публикации статистики по инфляции в США в ноябре, которая выйдет во вторник, а также решения ФРС США по ставке, которое будет оглашено в среду. Рынки ожидают, что американский регулятор поднимет ставку на 50 б.п. Подобный шаг уже заложен в котировки и, скорее всего, американский регулятор не разочарует инвесторов. А основное внимание рынков будет уделено сопутствующим комментариям, которые очень сильно будут зависеть от данных по инфляции, публикуемых накануне. В результате, если рост потребительских цен окажется выше ожиданий, в рамках следующей недели возможно продолжение негативной динамики рынков — с одной стороны инвесторы отреагируют на саму статистику, с другой продажи поддержит возможное ужесточение риторики представителей регулятора. При развитии такого сценария к концу недели, на наш взгляд, индекс S&P500 может отступить в район 3 800 пунктов.