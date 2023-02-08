Российский рынок акций после семи сессий роста попытался начать коррекцию. Участники рынка начали фиксировать прибыльные позиции в наиболее выросших за последние дни бумагах.

Сильнее остальных снижались акции металлургов, а также акции Сбербанка. В то же время нефтегазовый сектор, выглядящий ранее сильно хуже индекса, наоборот, проявил устойчивость. Подобное расхождение на первом этапе коррекции не вызывает вопросов и является обычным явлением. Внешних предпосылок к глубокому снижению индекса МосБиржи пока нет, так что откат может быть временным.

Взлеты в третьем эшелоне

В неликвидных бумагах небольших компаний резко увеличилась активность спекулянтов. Во вторник семь акций прибавили по 30%+ с общим оборотом в 7,5 млрд руб. (в пять раз больше, чем по ЛУКОЙЛУ). Из наиболее популярных имен это МГТС и Мостотрест. Корпоративных новостей, как обычно, не было.

Прибыль ВТБ

Андрей Костин сообщил, что в январе банк уже вышел на прибыль. По итогам 2023 г. результат может быть сопоставим с рекордным 2021 г., когда было заработано 320 млрд руб. Также глава ВТБ отметил, что наибольшие потери в 2022 г. банк понес в период с 24 февраля по 10 марта, когда клиенты сняли наличными $24 млрд.

Аукционы Минфина

В среду пройдет два аукциона по размещению ОФЗ. Инвесторам предложат выпуски с постоянным купоном 26240 (погашение в 2036 г.) и 26242 (погашение в 2029 г.). К текущему моменту Минфину уже удалость привлечь 350 из плановых 800 млрд руб. на I квартал, но во многом этого удалось достигнуть за счет того, что инвесторам давались премии по доходности к рынку.

Рынок США снова вырос

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что сильные данные по занятости, опубликованные на прошлой неделе, просто подтвердили, что ЦБ может продолжать повышать ставки. Он отметил, что цифры оказались для ФРС неожиданно сильными.

Рынок акций воспринял комментарии Пауэлла с оптимизмом. Индекс S&P 500 вырос на 1,3%, отскочив от важного уровня 4100 п. В результате пока сохраняется растущий тренд.

Отскок нефти

Фьючерсы Brent прибавили 3,5% и поднялись к $83,5. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, впервые за шесть месяцев повысила цены на свои сорта нефти для азиатских покупателей на фоне ожиданий восстановления спроса, особенно со стороны Китая.