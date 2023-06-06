МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне не поддержал устоявшуюся традицию расти по понедельникам и упал сразу на 1,7%. Негативное влияние оказывал геополитический фон, заставляющий многих инвесторов осторожничать. Кроме того, импульс роста в нефти не получил продолжения после заседания ОПЕК+, а рубль укреплялся, мешая акциям сырьевиков.

В результате индекс снова опустился ниже 2700 п. Обороты были высокими — 90 млрд руб. Более 2% потеряли многие тяжелые голубые фишки: ЛУКОЙЛ, Сбер, ВТБ, TCS Group, Полюс

Поддержка для рубля

Минфин представил оценку нефтегазовых доходов бюджета и обозначил объем продажи юаней по бюджетному правилу на следующий месяц. По данным ведомства, объем недополученных доходов в июне составит 44 млрд руб. и при этом отклонение за май составило —30,6 млрд руб. Цифры оказались хуже ожиданий.

В результате объем продаж юаней в рамках бюджетного правила с 7 июня по 6 июля составит 74,6 млрд руб., или 3,6 млрд руб. в день против 2 млрд руб. в мае. Таким образом, масштаб поддержки рубля вновь вырастет. Уже в понедельник он начал укрепляться после сообщения Минфина. Пара USD/RUB опустилась с 81,9 до 80,9.

Обвал акций Polymetal

Бумаги упали на 6% после новостей о том, что руководство покидает российское подразделение компании из-за санкций. Кроме того, Polymetal International рассматривает возможности по прекращению владением АО "Полиметалл" и его дочками. Участники рынка негативно восприняли новости из-за неопределенности по поводу того, по какой цене может пройти сделка, и что может получить материнская Polymetal, акции которой торгуются на Мосбирже. Вероятно, инвесторы продолжат проявлять осторожность, так что сложно ожидать опережающей динамики от бумаг в ближайшей перспективе.

Пауза в ралли на рынке США

Индекс S&P 500 в понедельник успел обновить максимумы с 2023 г., но к концу дня все-таки закрывался в небольшом минусе. Участники рынка взяли паузу в ралли последних дней. Каких-то важных общерыночных событий или макростатистики не выходило. С одной стороны, ничто не мешает рынку продолжить дальнейший подъем, с другой — оценка S&P 500 в целом близка к справедливой и не предполагает какого-то значимого дисконта при текущем уровне ставок.

Презентация Apple

Началась конференция разработчиков Apple, где компания представила обновленные устройства и новейший продукт — очки смешанной реальности. Это первый полноценный новый продукт с 2014 г., когда были представлены Apple Watch. Пока реакция инвесторов весьма сдержанная. Акции компании упали в сумме примерно на 1% на основной сессии и постмаркете в понедельник.