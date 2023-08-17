Вот кто выигрывает от падения рубля
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Две трети базы расчета Индекса Мосбиржи — это компании-экспортеры, которые выигрывают от ослабления рубля.
При прочих равных более слабый рубль влечет увеличение выручки, прибыли и рентабельности компаний, увеличивает базу расчета дивидендов, позволяет более активно снижать долговую нагрузку (если долг рублевый).
Всегда ли слабый рубль драйвит Индекс? Нет. Ослабление рубля должно перекрывать негативную динамику цен на экспортируемых продукцию. Ведь часто рубль ослабляется, когда цены на сырьё идут вниз.
Но и в случае снижающихся цен на нефть изменение валютного курса — это демпфер (сдерживающий фактор), который ограничивает просадку рублевых цен акций. Без этого снижение фондового Индекса было бы жестче.
Если говорить об отраслях, то в силу структуры экспорта, курс рубля в большей степени зависит от цен на углеводороды.
Это приводит к тому, что частыми бенефициарами ослабления рубля (как правило в условиях снижающихся цен на нефть) оказываются не нефтегазовые экспортёры, а металлурги, производители минудобрений.
Цены на их продукцию слабо коррелированы с ценами на нефть и имеют свои факторы ценообразования.
В условиях введенных ограничений на экспорт из России и перестройки внешней торговли, влияние цен на нефть на курс рубля заметно ослабло. Как минимум, стоит говорить об увеличении временного промежутка между событиями на нефтяном рынке и их отражении на валютном курсе.
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