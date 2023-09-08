В четверг, 7 сентября, рубль закрыл торговые сессии разнонаправленным движением в основных парах. В начале дня он значительно укрепился по отношению к доллару и евро, но затем снова ослабел. Рубль получал поддержку от высоких цен на нефть (выше $90 за баррель), а также увеличения объема продажи валюты Банком России. Пара доллар/рубль выросла на 0,13% до 98,24 рубля, юань/рубль — на 0,12% до 13,41 рубля, а пара евро/рубль снизилась на 0,05% до 105,41 рубля.

Во время европейской сессии курс доллара опустился до отметки 97,18 рублей. Напоминается, что Банк России принял решение о расширении объема продажи валюты перед выплатой внешнего долга. Объем продаж составит 150 млрд рублей за период с 14 по 22 сентября, а ежедневный объем составит 21,4 млрд рублей.

Центральный банк также сообщил, что в августе значительно возросли финансовые потоки в экспортных секторах, что указывает на перевод и конвертацию экспортных доходов в рубли. Объем входящих платежей превысил средний уровень второго квартала 2023 года на 40,7%. Это увеличение произошло на фоне сокращения добычи и экспорта нефти в рамках добровольных обязательств, принятых Россией в дополнение к квотам ОПЕК+.

"Таким образом, основными факторами роста финансовых потоков были значительное повышение мировых цен на нефть, сокращение дисконта российских марок по сравнению с мировыми и ослабление рубля", — подчеркивают в Банке России.

Есть еще одна важная новость от Банка России. Регулятор продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года из-за санкций, применяемых против России.

Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,94% до $89,77. Рынок получал поддержку из-за сокращения запасов сырой нефти в США и сокращения поставок ОПЕК+. После нескольких дней роста, покупатели решили отступить и зафиксировать прибыль. На американской сессии курс доллара вернулся к уровню 98,30 на фоне укрепления доллара и коррекции по нефти.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились на 6,3 млн баррелей до 416,6 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,7 млн баррелей до 214,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0,7 млн баррелей до 118,6 млн баррелей. Добыча нефти в США сохранилась на уровне 12,8 млн баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 сентября увеличился на 0,8 млн баррелей, или на 0,2%, до 350,340 млн баррелей. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране на текущий и следующий год.

В пятницу, 8 сентября, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,53% до $89,30. Важным уровнем поддержки для покупателей будет $87,50, и их целью потом станет достижение уровня $100.

Торги на Московской бирже открылись с ростом по рублевым парам в пятницу. Ситуация по рублю пока не изменилась, и технический анализ указывает на дальнейшее ослабление рубля до 99 рублей за доллар. Утреннее снижение котировок может помочь покупателям доллара достичь указанной цели перед выходными.