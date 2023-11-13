На прошлой неделе курс рубля к основным валютам демонстрировал разнонаправленную динамику. По отношению к доллару США рубль укрепился. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, вырос приток валютной выручки от экспорта нефти после вступления в силу указа президента о продаже 80% валюты экспортерами. Это увеличило предложение долларов на внутреннем валютном рынке. Во-вторых, повышение Банком России ключевой ставки до 15% сделало рублевые финансовые инструменты более привлекательными для инвесторов по сравнению с валютными активами.

Однако курс евро по отношению к рублю вырос, превысив отметку 98 рублей за евро. Это произошло на фоне умеренного ослабления европейской валюты к доллару на мировом валютном рынке. Динамика курса евро/доллар по-прежнему оказывает существенное влияние на колебания российской валюты с евро. Пара евро/рубль была очень чувствительна в повышательным движения пары евро/доллар. В то же время возобновилось падение цен на нефть из-за опасений замедления глобальной экономики и спроса на энергоресурсы. Это оказывает давление на рубль.

10 ноября рубль незначительно подешевел к доллару и юаню, но при этом укрепился к евро. Курс доллар/рубль вырос на 0,28%, до 92,29 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 12,61 руб. Курс евро/рубль снизился на 0,09%, до 98,48 руб.

На прошлой неделе стоимость нефти Brent демонстрировала неоднозначную динамику. К концу недели цены выросли за счет закрытия коротких позиций трейдерами, которые хотели застраховаться от резких скачков на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке. 10 ноября баррель Brent подорожал на 2,18%, до $81,63, после спекулятивных покупок на привлекательных ценах после недавнего снижения.

13 ноября торги в Азии открылись понижением цен на нефть. Цена упала на 1,2%, до $80,62 за баррель. Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией важных макроэкономических данных по инфляции в США, которые повлияют на решение ФРС о процентных ставках. Рост ставок ударит по спросу на нефть, поэтому рынок очень чувствителен к заявлениям регулятора.

Пока что быки на рынке нефти не могут переломить нисходящий тренд. Сохраняются риски снижения цен до $78,4 за баррель, а в перспективе до $74,5. Чтобы изменить настроения в лучшую сторону, им нужно повысить стоимость барреля Brent выше $84,5 и удержать ее на этом уровне как минимум пять дней.

В ближайшее время курс рубля, вероятно, сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку экспортной выручки. Падение цен на нефть пока существенно не давит на российскую валюту. Сегодня важный уровень для рубля — 92,7 руб./долл. Его пробитие усилит нисходящий тренд, и курс может опуститься до 93,75 руб. к концу этой недели. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем выше риски ослабления рубля. Пока наметившееся укрепление рубля выглядит неустойчивым.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 3242,06 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,13%, до 1107,44 п. Индекс Мосбиржи зацепился за 3242 п. Покупатели ожидают позитивные факторы для последующего роста котировок. На сегодня торговый диапазон 3215 — 3260 п.