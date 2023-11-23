Динамика российского рубля 22 ноября была неоднозначной на фоне разнонаправленного движения пар евро/рубль и доллар/рубль. По итогам дня курс доллара вырос на 0,55% до 88,35 рубля, а курс евро — на 0,17% до 96,02 рубля. Это связано с ослаблением евро к доллару на мировом валютном рынке после публикации позитивных данных по экономике США.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара начал расти сразу, однако ослабление рубля сдерживалось подготовкой экспортеров к уплате налогов 28 ноября. Вечером поддержку рублю также оказывало восстановление цен на нефть после дневного снижения, вызванного укреплением доллара и ростом запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 0,75 млн б/с, запасы дистиллятов снизились на 1 млн б/с. Данные указывают на заметное превышение предложения над спросом в стране. Также цены на нефть снижались на фоне переноса встречи ОПЕК+ и отсутствия ясности относительно продления сделки по ограничению добычи.

23 ноября торги Brent проходили в диапазоне $78,5-83 за баррель. Цены по-прежнему остаются чувствительными к новостям по ОПЕК+, что может приводить к резким колебаниям. Валютный рынок также находится под влиянием внешних факторов, включая публикацию экономических данных из США и ожидания действий ФРС.

При этом рубль сохраняет потенциал для укрепления на фоне обязательной продажи экспортной выручки и налогового периода. По прогнозам BitRiver, доллар может сдать свои позиции до 86 руб. к 28 ноября.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3230,65, индекс РТС снизился на 0,21%, до 1151,94. Индекс Мосбиржи остается торговаться в широком диапазоне и покупатели настроены на дальнейший рост к максимуму 3287 от 5 сентября 2023 года.