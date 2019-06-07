С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Расходы "Транснефти" из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" могут поставить вопросы не только по дивидендам, но и по уровню тарифов, и по оптимизации активов компании, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

"Для "Транснефти" вопрос в объеме расходов, которые она понесет в связи с проблемами. И так как "Транснефть" — компания регулируемая, встанет вопрос, связанный и с дивидендами, и с уровнем тарифов, и с оптимизацией внутренних активов. Здесь нужно будет смотреть, чем компенсировать образовавшиеся расходы, чем финансировать", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, просила ли "Транснефть" "скидку" по дивидендам из-за ситуации с "Дружбой".

На уточняющий вопрос, может ли быть продажа каких-либо активов, министр ответил так: "У "Транснефти" как у любой компании много активов разных. Я не анализировал баланс, я просто назвал всю возможную линейку".

При этом практически все российские госкомпании уже платят дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО, с остальными планируется поэтапно отрабатывать выход на целевые значения, заявил Орешкин.

Отвечая на вопрос, будет ли министерство заново вносить проект распоряжения о выплате госкомпаниями дивидендов не менее 50% прибыли, Орешкин сказал: "Этот вопрос с дивидендами на самом деле сейчас теряет актуальность по очень простой причине — все уже практически платят 50%. Здесь уже будем отрабатывать поэтапно с каждой компанией, чтобы выходить на целевые значения".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.