МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Причиной утечки данных карт 200 клиентов Сбербанка скорее всего стал один из сотрудников, взлома или хакерской атаки не было, сообщил журналистам представитель банка.

"Никакого взлома или хакерской атаки на автоматизированные системы банка не было. Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. В числе основных версий — информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права. Наше предположение, что физически мог быть разобран компьютер, а твердый диск мог быть изъят", — сказал он.

При этом Сбербанк получил информацию об утечке данных клиентов от своей службы кибербезопасности, данные СМИ о 60 миллионах записей некорректны, сообщил представитель банка.

"После продолжения расследования мы выдвинули несколько версий, в том числе, стали отрабатывать информацию, связанную с тем, что около 60 миллионов карт находятся в открытом доступе, предлагаются к продаже. Данную информацию мы подтвердить не можем, такой информацией не располагаем, даже можем подтвердить, что она несколько некорректная из-за многочисленных несовпадений", — заявил представитель банка.

При этом представитель кредитной организации отметил, что банк знал о ситуации с утечкой данных до сообщений СМИ. "Служба кибербезопасности получила информацию по другим источникам ранее, более того, значительно", — подчеркнул он.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника — внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил представитель банка.

"Мы незамедлительно вошли в контакт, как и положено, с представителями ЦБ, связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором. Была организована работа по проверке всех наших систем без исключения" — заявил он.

Сбербанк подтвердил утечку в интернет данных по картам только 200 клиентов, но и их средства в безопасности. Банк не фиксирует обращений клиентов в связи с утечкой данных.