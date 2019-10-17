ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Вопрос более широких шагов при определении ключевой ставки ЦБ РФ в перспективе нуждается в обсуждении, но такой вопрос — это решение совета директоров регулятора, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Доходности гособлигаций РФ на минимумах из-за ожидания снижения ставки ЦБ

"Мы же знаем, что другие центробанки так делают. И мы сами так делали, поэтому никогда не говори никогда. Но в конкретно текущей ситуации, мне кажется, что это вопрос, который нуждается в некотором обсуждении", — сказала она, отвечая на вопрос, будет ли ситуация в принципе позволять ЦБ делать более широкий шаг при определении ставки.

"Я не могу сказать, я же не совет директоров. Я не могу сказать, какое будет принято решение членами совета директоров", — добавила она.

Регулятор в сентябре в очередной раз снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Тогда ЦБ в пресс-релизе указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

До этого Банк России снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.

Следующее заседание запланировано на 25 октября. Юдаева считает, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ надо обсудить разные варианты решения по ключевой ставке, в том числе ее неизменности.

"Я думаю, что надо обсуждать разные варианты. Этот вариант тоже, его плюсы и минусы, нужно будет обсудить. Вариантов можно обсудить много. Какой будет принят, я вам сказать не могу", — сказала она журналистам, отвечая на вопрос, будет ли выноситься вариант сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА

Нынешняя ситуация характеризуется факторами, которые складываются в пользу смягчения денежно-кредитной политики Банка России, заявила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

"Я думаю, что, как сейчас видна ситуация, я думаю, что больше факторов на каком-то горизонте для смягчения. То есть пространство для смягчения сейчас, безусловно, есть", — сказала она.

По ее словам, в пользу более быстрого смягчения складывается ряд факторов. В первую очередь она назвала снижение инфляции. При этом есть много разовых факторов, которые надо оценить полностью. "Снижение инфляции уже повлияло и, видимо, ещё повлияет на снижение инфляционных ожиданий. Это тоже фактор с точки зрения более быстрой реакции. Со стороны спроса мы пока не видим больших рисков в моменте", — добавила она.

Юдаева отметила, что политика Банка России "действует с лагом". "Решения, которые мы принимаем сегодня, уже в следующем году влияют на инфляцию в гораздо большей степени, чем до конца этого года. Поэтому надо посмотреть на разные варианты фискальной политики, какие они могут быть, какие могут быть эффекты на инфляцию. В зависимости от этого можем быть ограничены, можем проводить более или менее быстрое смягчение или в каких-то случаях придётся опускать, потом поднимать ставку. Вот эти разные варианты, что может происходить со спросом, в том числе, государственным, это нужно будет обсудить, посмотреть", — добавила она.

При этом Юдаева добавила, что ситуация в глобальной экономике существенно сказалась на ВВП в первом полугодии, в том числе, повлияла на внутренний спрос. Нужно оценивать, как ситуация будет развиваться, какое она влияние окажет на внутренний спрос.

"Другие факторы глобальных финансовых условий, что будет с глобальными процентными ставками, какое это влияние окажет на потоки капитала — это нужно будет оценить, посмотреть в зависимости от того, как будет меняться ситуация, это создает большие или меньшие возможности для снижения ставки и сейчас, и в будущем. Потому что мы обычно смотрим на некоторую траекторию вперёд и нам важно чуть-чуть просигналить траекторию вперёд в любом случае", — отметила она.

СИГНАЛ ИЛИ ПРОГНОЗ?

Банк России придерживается политики публикации сигнала по ключевой ставке, публикация прогнозов по ставке может быть воспринята не в том смысле, который в него закладывается, заявила Юдаева.

"Пока мы не публикуем прогноз, пока мы публикуем сигнал. И аргументы все те же самые, что были раньше — мы не уверены, что в тех условиях, в которых мы живем, во-первых, в достаточно высоких колебаниях и внешних, и внутренних условий, и, скажем так, риска того, что эти прогнозы будут восприняты не как прогнозы, а как обязательство. Поэтому мы предпочитаем сейчас публиковать сигнал, а не некоторую траекторию", — сказала она.

Глава ВТБ Андрей Костин в конце мая высказал мнение, что ЦБ мог бы для улучшения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, что помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности.

По ее словам, мировой опыт здесь разный — часть стран публикует, часть стран — не публикует. "Не всегда публикация позволяет лучше разъяснить кривую реакции центрального банка. Как считается, публикация нужна не для того, чтобы спрогнозировать, чтобы все знали, куда ставка пойдёт, а публикация нужна, чтобы все понимали то, о чем у меня спрашивают — какие факторы могут повлиять на ставку каким образом. Потому что жизнь всегда может поменяться, факторы могут поменяться, ставка может пойти по другой траектории, чем изначально предполагалось", — добавила Юдаева.

"Мне кажется, что нам сейчас очень важно сконцентрироваться на том, чтобы попытаться лучше объяснять, какие факторы могут повлиять на процентную политику, не просто на публикацию ставки, потому что публикация ставки может быть воспринята не в том смысле, который мы бы в нее закладывали", — сказала она.