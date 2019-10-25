ВОЛГОГРАД, 25 окт — ПРАЙМ. Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка получил за них 40 тысяч рублей, сообщил в ходе судебного заседания представитель следствия.

МВД РФ в четверг сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался сотрудник коллекторского агентства "Национальная служба взысканий" (НСВ) из Волгограда, который действовал под псевдонимом "Антон 2131". В НСВ в пятницу подтвердили факт кражи своим сотрудником данных клиентов одного из партнеров агентства.

Центральный районный суд Волгограда в пятницу избирает меру пресечения подозреваемому Антону Бутурлакину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

"Бутурлакин получил 40 тысяч рублей за передачу сведений о клиентах ПАО "Сбербанк" третьим лицам", — сообщил в суде представитель следствия.