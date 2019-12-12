ПЕКИН/МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит на 500 миллионов долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры в России, это первый проект, который банк профинансирует в стране, говорится в пресс-релизе финансового института.

"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одобрил инвестирование первого проекта в Российской Федерации для улучшения транспортного сообщения и безопасности на дорогах в ключевых экономических коридорах страны", — говорится в релизе.

Сообщается, что кредит на 500 миллионов долларов, которым будут распоряжаться министерство транспорта РФ и федеральное дорожное агентство Росавтодор, пойдет на приоритетные проекты модернизации существующей транспортной инфраструктуры и восстановление дорог. Эти проекты будут в основном в ключевых экономических узлах и приграничных регионах, что поможет улучшить взаимосвязанность магистральных линий и трансграничное транспортное сообщение, отмечается в сообщении АБИИ.

Как сообщило Минэкономразвития РФ, первая часть займа (96,7 миллиона долларов) будет использована для реконструкции участка трассы Р-21 "Кола", которая следует от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе. Дальнейшие транши также послужат развитию дорожной инфраструктуры. Подпроекты на оставшуюся сумму еще предстоит определить.

"Надо понимать, что в АБИИ представлены не только азиатские страны, но и Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия. Всего 75 государств. Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно", – заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, которого цитирует пресс-служба министерства.

Благодаря высокому кредитному рейтингу АБИИ стоимость займа от банка ниже стоимости заимствований в форме суверенных еврооблигаций, добавил он.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.