МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банки РФ не станут меньше кредитовать пенсионеров из-за возможного запрета взыскивать долги с прожиточного минимума, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

На прошлой неделе "Российская газета" написала о планах Минэкономразвития внести в правительство РФ два законопроекта, устанавливающих "защищенный" уровень доходов, который должен оставаться у граждан после взыскания всех долгов. Как разъяснил позже представитель министерства, МЭР предлагает защитить от кредиторов доходы граждан в размере прожиточного минимума, для пенсионеров — в пределах прожиточного минимума пенсионера.

СКРОМНЫЕ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ

Эксперты указывают, что речь идет о защите прожиточного минимума от взыскания долга в случае возникновения серьезной просрочки.

"Данная инициатива не окажет существенного влияния на кредитование пенсионеров. Пенсионеры относятся к одной из самых дисциплинированных категорий заемщиков, просрочка в этом сегменте близка к нулю", — считает руководитель департамента развития клиентской базы "БКС Премьер" Ольга Певная.

В частности, по статистике "Почта банка", где пенсионеры составляют порядка 20% заемщиков, уровень просрочки по кредитам среди пенсионеров в среднем на 30-40% ниже, чем в других категориях.

При этом эксперты указывают, что суммы кредитов, которые берут пенсионеры, довольно скромные, а доля заемщиков в возрасте выше 60 лет среди всех остальных заемщиков небольшая. И, как указывает эксперт ИКСИ Елена Киселева, она постепенно снижается.

Так, согласно последним данным, в банке "Санкт-Петербург" доля пенсионеров в новых выдачах – не более 5%, в МКБ – не более 10%, в ВТБ – стабильно 10%. В Райффайзенбанке в этом году клиентам старше 55 лет были выданы около 6% кредитов.

БАНКИ В ЦЕЛОМ ЗА

В банках в целом поддерживают инициативу защитить доходы клиентов от кредиторов в размере прожиточного минимума и не ожидают, что это ухудшит платежную дисциплину.

"Мы поддерживаем необходимость обеспечить неприкосновенность прожиточного минимума. Но полностью обнулять возможность взыскания в таких ситуациях тоже крайность. Необходимо найти взвешенную позицию", — сказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

По словам директора департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустама Идрисова, при включении в расчет долговой нагрузки суммы прожиточного минимума необходимо будет пересмотреть текущие правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) и нагрузки на капитал. "Мы не ожидаем, что такая мера может привести к ухудшению платежной дисциплины", — сказал он.

При этом эксперты отмечают, что в случае воплощения этой идеи в жизнь для банков ситуация не изменится, поскольку их скоринговые модели изначально отсекают заемщиков с доходами, близким к прожиточному минимуму.

"А вот для микрофинансовых организаций данные меры могут привести к сокращению объема бизнеса и росту ставок для определенных категорий заемщиков", — считает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.