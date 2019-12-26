МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уходящий год в банковском секторе РФ прошел под знаком борьбы с высокими темпами роста необеспеченного потребительского кредитования – ее апогеем стало введение в октябре показателя долговой нагрузки. Этот процесс сопровождался горячими дискуссиями по поводу рисков, которые сегмент представляет для экономики.

Все началось в июне: тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что высокая закредитованность россиян является следствием низкого уровня жизни людей и не означает, что на рынке потребкредитования появляется "пузырь". В ответ глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал мнение, что если рост сектора продолжится существующими темпами, то российская экономика может столкнуться с рецессией уже в 2021 году.

С тех пор власти разделись на два условных лагеря. Представители правительства говорят о том, что долговая нагрузка россиян достигла критического уровня и начинает приобретать черты социальной проблемы. В свою очередь в ЦБ, хотя и обеспокоены высокими темпами роста сегмента в стране, не видят каких-либо рисков для финансовой стабильности.

По последним данным регулятора, уровень долговой нагрузки россиян на начало октября текущего года вырос до семилетнего максимума — 10,6%, а основной вклад в его рост внесли именно необеспеченные потребкредиты. Тем не менее, регулятор отмечал, что качество кредитов хорошее, а большая часть из 39,5 миллиона заемщиков имеют лишь одну ссуду — либо кредит наличными, либо ипотеку.

Основной причиной роста долговой нагрузки в ЦБ считают стагнацию доходов россиян. "Чтобы нагрузка на население не росла нужно, чтобы, прежде всего, росли доходы населения. Сейчас, к сожалению, люди с низкими доходами берут больше кредитов. Поэтому очень важно ввести коэффициент долговой нагрузки, чтобы эти люди, стараясь поддержать уровень потребления, не впали в еще большую кабалу", — говорила в сентябре Набиуллина.

После нескольких лет снижения реально располагаемых доходов населения в 2019 году Минэкономразвития ожидает скромного роста на 0,1%.

АНТИКРЕДИТНАЯ ПИЛЮЛЯ

Банк России в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам по выдаче необеспеченных потребкредитов, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки.

С 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы. Данная мера уже помогла немного затормозить рост необеспеченных потребкредитов: по итогам октября темпы роста замедлились до 1,3% с 1,7% в сентябре. За 10 месяцев текущего года прирост составил 19%, что немногим ниже аналогичного периода 2018 года.

Однако пока делать выводы о достаточности мер рано, предупреждает старший банковский аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. "Темпы выдач за последние пять лет достигли максимума в апреле текущего года, превысив 25% в годовом выражении, а на фоне ужесточения регулирования в октябре они снизились ниже 23%. Мы ожидаем, что по итогам текущего года рост замедлится до 21-22%, а в 2020 году составит 15-20%", — прогнозирует он.

ЦБ считает принятые меры достаточными и пока не планирует новых рестрикций для банков, говорила в середине декабря Набиуллина. Но в случае необходимости регулятор может повысить для банков коэффициенты риска, использующиеся для расчета отчислений в резервы, а также хочет получить возможность количественно ограничивать выдачу отдельных видов ссуд. Пока этот вопрос регулятор обсуждает с банковским сообществом и Минфином.

В свою очередь, Ксения Балясова из "Эксперт РА" не исключает в дальнейшем нового дополнительного регулирования, в том числе ограничений по срокам необеспеченных потребительских ссуд или введения дополнительных надбавок в зависимости от срока кредита.

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО

При этом у "пилюли" есть и горький привкус. Так, в ЦБ видят риск, что в результате внедрения показателя долговой нагрузки временно может ухудшиться качество обслуживания россиянами кредитов, а доступ наиболее закредитованных заемщиков к ним осложнится.

Опасения регулятора разделяют в АКРА. "У наиболее закредитованных заемщиков возможность рефинансирования кредитов снизится, что может привести к ухудшению их платежной дисциплины в целом. Однако банки-лидеры розничного рынка поддерживают достаточный запас капитала для покрытия потенциальных убытков, и мы не ожидаем серьезных последствий для банков в 2020 году", — считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Балясова из "Эксперт РА" ожидает, что в 2020 году темпы роста необеспеченных потребительских кредитов составят 15% — замедлить рынок смогут новые регуляторные поправки и ужесточение кредитной политики самих банков. Кроме того, она опасается роста просрочки по кредитам на фоне ухудшения качества заемщиков.

Лопатин из НКР согласен, что в отдельных регионах действительно могут наблюдаться проблемы с качеством портфеля потребкредитов, но полагает, что в целом по стране на текущий момент оно находится на приемлемом уровне и признаков социального дефолта не наблюдается.

Между тем в споре финансовых властей можно пока поставить лишь многоточие: увенчаются ли успехом нововведения ЦБ – покажет время. Пока же Минэкономразвития увидело риски и в замедлении темпов роста потребкредитования – если люди будут брать мало кредитов на текущие нужды, то инфляция опустится ниже 3% уже в начале 2020 года, что может ударить по отечественным производителям.