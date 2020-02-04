МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Количество "черных кредиторов" в РФ в 2019 году составило 1845 организаций против 2293 организаций годом ранее, сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Черных", нелегальных кредиторов за 2019 год стало заметно меньше: если за 2018 год было выявлено 2293 организации, которые осуществляли нелегальное кредитование, то за 2019 год — их уже 1845", — сказал он. При этом по степени распространения деятельности "черных кредиторов" лидируют ЮФО и Урал.

По словам главы департамента, самые устойчивые схемы, которые есть сейчас — те, в рамках которых физлица и индивидуальные предприниматели получают у подобных компаний денежные средства, сами компании на какое-то время исчезают, не берут долгое время выплату по кредитам и процентам, а потом сразу через суд требуют погашения больших сумм с процентами. Бывает, что компании создают параллельно несколько организаций – одну регистрируют легально как поднадзорную Банку России организацию, вторую – для незаконной деятельности, добавил он.

Банк России к нелегальным кредиторам также относит организации, работающие по схемам возвратного лизинга: за 2018-2019 годы регулятор выявил 79 псевдолизинговых компаний. "На это направление деятельности обращено особое внимание, и мы считаем, что сейчас удалось достаточно купировать эту проблему, и она не возникает", — отметил Лях.

Ранее в сентябре Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отмечали в 2019 году распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями.

По словам Ляха, в 2019 году правоохранительные органы применили административные и уголовные меры в отношении 3000 нелегальных организаций, выявленных Банком России как 2019, так и в 2018 годах.