МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" одобрил получение кредита Citibank на 0,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении нефтяной компании, заемщиком при этом выступает структура "Лукойла" — Lukinter Finance B.V.

"Сделка между ПАО "Лукойл" (поручитель) и Citibank N.A., London Branch, выгодоприобретатель — Lukinter Finance B.V, о заключении корпоративного поручительства по определенным обязательствам… Поручитель ("Лукойл") безотзывно и безусловно гарантирует банку надлежащее и своевременное исполнение всех обязательств принципала (Lukinter Finance B.V) по кредитному договору, заключенному между принципалом и банком, на сумму 500 000 000 долларов США", — говорится в сообщении.

В середине марта первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын заявил, что в условиях текущей конъюнктуры компания сможет проводить buy back за счет заемных средств, что позволит компании не уменьшать дивиденды.

В октябре "Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 миллиона обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала по цене закрытия 82,74 доллара за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже. Как сообщал ранее глава компании Вагит Алекперов, компания не планирует досрочно завершать новую программу buy back.

В сентябре 2018 года "Лукойл" начал программу обратного выкупа своих акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов сроком до 30 декабря 2022 года. Приобретаемые акции планировалось погашать. Программа досрочно завершилась в августе 2019 года: Lukoil Securities Limited выкупила в итоге 4,96% акций компании.