МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Главная причина, по которой банки отказывают в выдаче кредитов — неблагонадежность потенциального заемщика. Она может выражаться в недобросовестном исполнении обязательств, например, если заемщик неоднократно просрочивал платежи, не выплатил кредит или объявил себя банкротом. Однако нередки случаи, когда плохая кредитная история образовалась из-за ошибки банка, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер

"Чтобы понять, почему банк отказал в кредите, необходимо проверить свою кредитную историю. Прежде всего, необходимо заглянуть в Центральный каталог кредитных историй, где хранится информация о том, в каких бюро находится кредитная история. После ответа можно направить запросы во все бюро кредитных историй и получить полную информацию", — советует эксперт.

Если плохая кредитная история образовалась из-за ошибки банка, необходимо направить заказным письмом заявление в БКИ. Там обязаны перепроверить данные на основании заявления и исправить ошибку, добавляет он.

Если кредитная история действительно испорчена, Капустянский не рекомендует обращаться к тем, кто обещает полностью ее очистить – это мошенники. По его мнению, единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы были внесены новые записи о новых кредитах и успешно погашены. Тогда заемщик станет исправным плательщиком.

"Кредитную история может начать восстанавливать даже человек, который прошел процедуру банкротства физического лица. Для этого необходимо сначала начать получать стабильный доход, который будет видеть банк. Например, на карту. По истечении года можно пробовать брать мелкую электронику в рассрочку или по кредитной карте. Далее по нарастающей", — поясняет эксперт. Эксперт рассказал, когда банк может не вернуть деньги вкладчику

При этом нужно учитывать, что даже этот тернистый путь не гарантирует полное исправление кредитной истории.

Поэтому гражданам, у которых нет проблем с финансовой дисциплиной, все равно не стоит пренебрегать превентивными мерами подстраховки.

"Выплаты по кредитам должны быть не были более 30% от бюджета. Необходимо сформировать запас денег на счету, чтобы эта сумма могла покрыть все ваши расходы на период от трех месяцев. Нужно попытаться оптимизировать расходы, в том числе на обслуживание кредитов, например, рефинансировать их в случае снижения ставки", — заключил Капустянский.