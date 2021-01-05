МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Предложение "Коммунистов России" о кредитной амнистии в РФ — это дешевый и опасный популизм, нужно обсуждать вопрос реструктуризации долгов россиян в трудных жизненных обстоятельствах, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В Moody’s сказали, что будет с вкладами и кредитами в 2021 году

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"Дешевый популизм, примитивный. У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход. … В общем, такое дешевое, на мой взгляд, даже опасное предложение, потому что оно у кого-то надежду, может быть вызовет", — сказал Аксаков РИА Новости.

По его мнению, следует рассматривать вопрос не прощения долгов, а их реструктуризации.

"Я бы рассмотрел вопрос о возможном прописании законодательства о кредитных каникулах. У нас есть ипотечные каникулы, там при наступлении различных жизненных обстоятельств (есть возможность — ред.), чтобы банки могли реструктурировать (долг — ред.). Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное. … Все-таки должно быть не так как в случае пандемии — заявление подал и все, а при наступлении (трудных — ред.) жизненных обстоятельств", — считает парламентарий.