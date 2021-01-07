МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Тема экономии, увы, стала одной из основных в эти новогодние праздники. Снижение реальных доходов россиян в 2020 году оценивается в 5-6%, и изменения тренда в ближайшие месяцы эксперты не ожидают. При этом официальная инфляция ускорилась более чем на 4%, а в реальности, по подсчетам исследовательского холдинга "Ромир", этот показатель окажется выше в 3,5 раза.

Поэтому советы, как не потратить лишнего, придутся весьма кстати. По подсчетам ряда аналитиков, только праздничный стол обошелся в среднем в 10 тысяч рублей. "Вкусняшки" значительно подорожали еще до Нового года: шампанское, красная рыба, икра, мандарины и другие фрукты прибавили десятки процентов. Да и повседневные продукты — сахар, растительное масло, мясо, яйца в течение прошлого года ударно росли в цене.

Праздничных увеселений в этом году остается прискорбно мало из-за пандемии, однако визиты в гости и подарки никто не отменял. Свободные от работы дни для многих становятся поводом потратить лишнее: сходить в магазин, купить наконец что-то нужное или не очень. Например, товар, который хитрые маркетологи выложили с "небывалой скидкой". "Черная пятница": как найти настоящие скидки и не поддаться на обман

Идею взять кредит на празднование Нового года советники по личным финансам не одобряют: по их мнению, это совсем крайняя мера, которая может загнать непредусмотрительного гражданина в долговую яму. Ведь праздник закончится вместе с деньгами, а долг придется отдавать. Поэтому посмотрим, на чем можно сэкономить без особого ущерба для отдыха.

ПРОДУКТОВЫЕ ХИТРОСТИ

И начнем, разумеется, с главного компонента празднования – вкусной еды. В этом году она обойдется в немалую сумму. "По статистике стоимость новогодней продуктовой корзины в России в 2018 году равнялась 6,253 тысячи рублей на семью из четырех человек, в 2019 году — 6,8 тысяч рублей, в 2020 году, я уверен, что будет стоить не менее 7,2-7,5 тысяч рублей в зависимости от места проживания празднующих", — говорит доцент Института бизнес-технологий Российского нового университета Михаил Перельман.

Многие аналитики считают, что накрыть стол к бою курантов обойдется минимум в 10 тысяч рублей. Конечно, все зависит от возможностей и потребностей. Однако, с уверенностью можно сказать — цены кусаются даже при скромном варианте новогоднего меню. А если к этому добавить расходы на продолжение застолья в оставшиеся праздничные дни, бюджет начинает трещать по швам.

Сэкономить, конечно, можно – эксперты советуют сократить количество наименований продуктов к праздничному столу и перейти от широко рекламируемых брендов к менее известным. Таким образом стоимость "поляны" может быть снижена на 5-7% процентов. Чтобы не накупить лишнего, лучше идти в магазин сытым, с предварительным списком продуктов. Не покупайте ничего с целью "что-нибудь приготовить" или с запасом на все праздники — велики риски, что многое придется выбросить. Россиянам назвали причины роста цен на продукты

По словам доцента кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светланы Казанцевой, стоит обратить внимание на товары собственных торговых марок сетей – они обычно дешевле аналогов. Кроме того, спустя несколько дней после Нового года сети часто проводят акции на некоторые продукты, так что любимые блюда обойдутся дешевле, чем перед праздником.

КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ НА ПОДАРКАХ

Расходы на новогодние подарки и без того ужаты до минимума. По данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 27% россиян готовы были потратить на них менее 1 тысячи рублей, менее 20% — от 1 до 3 тысяч рублей, и лишь по 7% могут выделить 5-10 тысяч рублей и больше. При этом 18% опрошенных заявили, что покупать подарки не намерены.

Те, кто дарят, чаще всего выбирают приятные мелочи, товары для красоты и здоровье и сладости. Конечно, лучше всего экономить, покупая все это заранее, но, если не успели – отчаиваться не стоит. В праздничные дни многие магазины устраивают распродажи и ярмарки, стараясь сбыть, в том числе, новогодний ассортимент. Главное — внимательно отслеживать цены, чтобы не переплатить лишнего под видом "супервыгодной акции".

"Можно использовать при подготовке подарков, как более дешевые бренды, так и меньший объем самих подарков, а также самостоятельно их упаковать", — советует Перельман.

Не стоит забывать о подарках, сделанных своими руками – часто это дешевле, чем покупать в магазине. К тому же hand made вещи пользуются популярностью, поскольку имеют индивидуальность и передают эмоции дарящего. Власти рассказали, что будет с ценам на масло и сахар

Казанцева напомнила о методе "Тайный Санта", когда группа людей дарит друг другу индивидуальные подарки. "Каждый пишет, что бы он хотел получить к Новому году, потом оставшиеся рандомным способом выбирают конкретный подарок, который должны купить. Получается, что человек покупает не количество подарков, равное числу друзей, а только один подарок от всей компании", — пояснила она.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ

Поскольку массовые новогодние мероприятия в России сокращены до минимума и переведены в онлайн, празднования плавно перетекли в домашний формат. Поэтому экономия на увеселениях произойдет сама собой — эксперты прогнозируют существенный спад этой статьи расходов по итогам новогодних праздников.

Сократить ее до минимума можно сидя дома и занимаясь незатратными видами спорта, например, ходьбой на лыжах или в парке. В отличие от прогулки по городу, где захочется зайти в кафе или что-то купить, вы избежите скопления людей и ничего не потратите.

"Открыты лесопарки и катки, можно вспомнить, как раньше советские люди проводили новогодние праздники. Никто не ездил ни в жаркие страны, ни на горнолыжные курорты. Люди катались на лыжах, на коньках, на санках. Все это либо есть у людей в собственности, либо можно брать напрокат", — советует Казанцева.

РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТЫ

Из-за ограничений на перемещения многие арендуют загородную недвижимость – этот сектор в конце 2020 года подсчитывал прибыль. Хуже обстоят дела с туризмом – хотя туроператоры

все же ждут некоторого роста поездок на новогодние праздники – как внутри России, так и за ее пределами, прогнозы здесь пессимистичны. Поэтому здесь тоже возможна вынужденная экономия.

"Основная масса россиян в этом году на Новый год никуда не поедет, роста поездок внутри России в новогодние праздники не стоит ожидать. В первую очередь, это будет связано с тем, что основная масса россиян будет экономить и на поездках по стране тоже", — рассуждает Перельман.

С другой стороны, многие поедут в гости к родственникам и друзьям, чтобы сменить обстановку. Воздержаться от лишних расходов в путешествиях поможет отмена увеселений – тратить будет особо не на что. Но шопинг и еду в общепите придется сократить, если ваша цель не потратить лишнего.

Те, кто желают выехать за границу, тоже смогут сэкономить на зарубежных турах – правда, ближе к концу праздников. Туроператоры обещают традиционные постновогодние скидки, которые составят 15-20%.