В России предложили запретить покупку банков государством
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Государству могут ограничить возможность покупать акции или доли в организациях финансового сектора, пишет РБК со ссылкой на законопроект, который Минэкономразвития доработало и внесло в правительство.
Представитель министерства подтвердил отправку документа, пресс-служба правительства сообщила, что он в стадии рассмотрения и проработки.
В пресс-службе Минфина заявили, что проект закона поступил на рассмотрение в министерство еще в 2019 году и был согласован.
Документ содержит поправки в закон "О защите конкуренции". В нем может появиться глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний.
Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, Банка России и компаний или банков с госучастием, если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ.
Если покупатель с государственным участием нарушит запрет, то сделка по покупке им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда.
Отмечается, что необходимость введения таких мер назрела из-за ситуации в финансовом секторе. Доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%.
Как заявил замминистра экономического развития Илья Торосов, документ крайне важен для создания "оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе",. По его словам, принятие соответствующих поправок поддержит частных игроков на этом рынке.
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