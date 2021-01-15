МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Государству могут ограничить возможность покупать акции или доли в организациях финансового сектора, пишет РБК со ссылкой на законопроект, который Минэкономразвития доработало и внесло в правительство. Российские банки будут наращивать ипотечный портфель

Представитель министерства подтвердил отправку документа, пресс-служба правительства сообщила, что он в стадии рассмотрения и проработки.

В пресс-службе Минфина заявили, что проект закона поступил на рассмотрение в министерство еще в 2019 году и был согласован.

Документ содержит поправки в закон "О защите конкуренции". В нем может появиться глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний.

Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, Банка России и компаний или банков с госучастием, если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ.

Если покупатель с государственным участием нарушит запрет, то сделка по покупке им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда.

Отмечается, что необходимость введения таких мер назрела из-за ситуации в финансовом секторе. Доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%.

Как заявил замминистра экономического развития Илья Торосов, документ крайне важен для создания "оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе",. По его словам, принятие соответствующих поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

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