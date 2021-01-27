МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости в повышении размера страхового возмещения по вкладам, поскольку для ряда ситуаций оно уже увеличено до 10 миллионов рублей, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. Минфин высказался о подорожании жилья в регионах

"Я такой не вижу необходимости. Принято же было решение повысить страховое возмещение до 10 миллионов рублей по ряду специальных ситуаций жизненных, мы считаем, что все социальные потребности в этом мы закрыли", — ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, пока Минфин вместе с АСВ мониторит ситуацию в этой сфере. "Действительно, есть отдельные ситуации, когда случайно у людей оказывается денег на короткий период значительно больше … ну понятно всем, продажа квартиры, наследство и так далее и тому подобное. Но так в целом 1,4 миллиона мне кажется адекватным уровнем", — добавил чиновник.

В России с 1 октября 2020 года система страхования вкладов (ССВ) стала распространяться на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не превышает стандартные 1,4 миллиона рублей.

В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличилась до 10 миллионов рублей. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.

Кроме того, получить повышенную страховку можно при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

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