Минфин поддержит запрет на продажу неопытным инвесторам сложных продуктов
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает законопроект о запрете продажи неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования, который внесен в Госдуму, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах ГД.
"Мы готовим положительный отзыв, законопроект очень важный. Я где-то рассказывал, как моему отцу пытались впарить какой-то сложный продукт. И выяснилось, что таких случаев очень много", — отметил чиновник.
"Поэтому, безусловно, мы поддержим, там у нас есть пара редакционных замечаний, но она именно редакционный характер носит", — добавил он.
Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования, а его начало переносящий на 1 октября, в январе был внесен в Госдуму. Документ предлагает ограничить продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке.
Документ переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов – с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Соответственно до введения тестирования будет запрет на продажу сложных инструментов, которые должны были попасть под тестирование.
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