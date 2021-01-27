МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку автомобилей в РФ в 2020 году снизилось на 5,9% по сравнению с 2019 годом и составило 896,4 тысячи, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат".

Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

В четвертом квартале 2020 года выдача автокредитов выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 249,2 тысячи. В декабре в РФ было выдано 70,4 тысячи автокредитов — на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019 года.

По данным "Автостата", объем рынка новых легковых автомобилей в РФ в 2020 году снизился на 8,3% и составил 1,461 миллиона (в 2019 году – 1,593 миллиона). В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в декабре 2020 года составил 684 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в 2020 году было выдано в Москве (67,3 тысячи), Московской области (51,3 тысячи), Санкт-Петербурге (51,1 тысячи), а также в Татарстане (44,6 тысячи) и Башкирии (39,8 тысячи).

"В период "карантинных" мероприятий в апреле-мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался", — прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

"Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Кроме того, рост выдачи автокредитов в последние месяцы происходит на фоне увеличения ПКР заемщиков по автокредитам или, иными словами, на фоне улучшения их качества", — добавил он.