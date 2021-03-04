МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Безналичные операции с банковскими картами в торговых точках не стоит рассматривать как "упрощенный механизм", при котором деньги списываются с вашего счета на счет продавца. Платежная система запрашивает и предоставляет информацию о возможности оплаты, формирует платежный документ банку-эмитенту карты и банку-эквайеру. Иногда в этом процессе возможны сбои, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. Эксперт рассказал, когда банк может не вернуть деньги вкладчику

Процесс расчета по банковской карте с использованием эквайрингового оборудования (POS-терминала) и "ключа доступа" к вашему счету (это может быть не только банковская карта, но и телефон/часы с функцией NFC, а также, например, платежное кольцо или браслет) задействует инфраструктуру платежной системы, которая обычно обозначается логотипом в нижнем правом углу карты.

"Конечно, процесс для банковской системы не новый и является моментальным, занимая от 5 до 30 секунд, но в нем могут быть сбои, которые и приводят к "ложному" списанию, когда проходит уведомление, но списания денежных средств не происходит", — отмечает эксперт. Также ошибки могут быть вызваны проблемами с каналами связи и оборудованием.

Чтобы избежать неожиданностей, необходимо при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции. "Тем не менее, деньги не списываются мгновенно: обычно в данном случае они "замораживаются" и уходят в расчеты для проведения платежа. Клиент видит, что они "списаны", однако при детализации операции высвечивается статус "в обработке", — указывает специалист.

Если "акцепт" прошел и все подтверждающие документы есть, но деньги не были списаны, хорошим тоном будет считаться, если клиент сообщит в свой банк по горячей линии о проблемах при проведении операции. Обвинить его в мошенничестве и незаконном обогащении кредитная организация не сможет — данная ситуация является техническим сбоем, скорее всего, со стороны платежной системы.

Клиент в этом случае только подтверждает свое согласие на операцию, вводя пин-код или просто прикладывая платежный девайс. Если сумма операции незначительна, она вкладывается в установленный лимит оплаты без введения кода. Эксперт рассказал, когда банк заблокирует вашу карту за небольшой перевод

По словам Ферапонтова, не стоит ликовать, радуясь "бесплатной" операции. Если сумма была значительной, то банк-эквайер обратится к банку-эмитенту и деньги будут списаны в рамках подтвержденного, но "сломанного" платежа.

"Несмотря на совершенность системы и ее "отточенность", ошибки могут происходить везде, но их вероятность крайне низкая и стремится к нулю. Вдобавок текущие системы имеют дублирующие и защитные механизмы в виде внутренней памяти устройств и резервных каналов (через которые информация проходит, но медленней), а вот честность клиента и финансовая ответственность – культура самого пользователя", — подытожил Ферапонтов.