Эксперт дал совет, как быть, если банк не списал деньги за покупку
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Безналичные операции с банковскими картами в торговых точках не стоит рассматривать как "упрощенный механизм", при котором деньги списываются с вашего счета на счет продавца. Платежная система запрашивает и предоставляет информацию о возможности оплаты, формирует платежный документ банку-эмитенту карты и банку-эквайеру. Иногда в этом процессе возможны сбои, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
Процесс расчета по банковской карте с использованием эквайрингового оборудования (POS-терминала) и "ключа доступа" к вашему счету (это может быть не только банковская карта, но и телефон/часы с функцией NFC, а также, например, платежное кольцо или браслет) задействует инфраструктуру платежной системы, которая обычно обозначается логотипом в нижнем правом углу карты.
"Конечно, процесс для банковской системы не новый и является моментальным, занимая от 5 до 30 секунд, но в нем могут быть сбои, которые и приводят к "ложному" списанию, когда проходит уведомление, но списания денежных средств не происходит", — отмечает эксперт. Также ошибки могут быть вызваны проблемами с каналами связи и оборудованием.
Чтобы избежать неожиданностей, необходимо при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции. "Тем не менее, деньги не списываются мгновенно: обычно в данном случае они "замораживаются" и уходят в расчеты для проведения платежа. Клиент видит, что они "списаны", однако при детализации операции высвечивается статус "в обработке", — указывает специалист.
Если "акцепт" прошел и все подтверждающие документы есть, но деньги не были списаны, хорошим тоном будет считаться, если клиент сообщит в свой банк по горячей линии о проблемах при проведении операции. Обвинить его в мошенничестве и незаконном обогащении кредитная организация не сможет — данная ситуация является техническим сбоем, скорее всего, со стороны платежной системы.
Клиент в этом случае только подтверждает свое согласие на операцию, вводя пин-код или просто прикладывая платежный девайс. Если сумма операции незначительна, она вкладывается в установленный лимит оплаты без введения кода.
По словам Ферапонтова, не стоит ликовать, радуясь "бесплатной" операции. Если сумма была значительной, то банк-эквайер обратится к банку-эмитенту и деньги будут списаны в рамках подтвержденного, но "сломанного" платежа.
"Несмотря на совершенность системы и ее "отточенность", ошибки могут происходить везде, но их вероятность крайне низкая и стремится к нулю. Вдобавок текущие системы имеют дублирующие и защитные механизмы в виде внутренней памяти устройств и резервных каналов (через которые информация проходит, но медленней), а вот честность клиента и финансовая ответственность – культура самого пользователя", — подытожил Ферапонтов.
https://1prime.ru/finance/20210304/833153801.html