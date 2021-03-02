МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Кредит – это всегда бремя, которого, по возможности, лучше избегать. Если проводить аналогии с бизнесом, его стоит брать только в том случае, когда ожидаемая отдача превысит затраты. Этому критерию уж точно не соответствуют кредиты на потребительские цели, либо кредиты наличными, если они преследуют схожую цель, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Эксперт научил, как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты

В этом случае, если заемщиком и ставилась цель по приобретению этого товара/услуги, подобный кредит особенно при условии регулярной индексации доходов можно воспринимать как необременительную "покупку времени".

"В остальных случаях потребительский кредит принесет доход банку, а заемщика заставит пересмотреть устоявшуюся модель поведения. "Бесплатным" кредит, с психологической точки зрения, может оказаться только в случае роста доходов в реальном выражении, чем могут сейчас похвастать меньшинство граждан", — говорит он.

По мнению Когана, перед тем, как брать кредит нужно провести ревизию своих расходов – понять существуют ли некие резервы, которые могут выступить базой для ежемесячных выплат кредита.

Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит

Какую долю эти платежи будут занимать от общей величины доходов?

Насколько эти доходы устойчивы, и какова вероятность нарушения в будущем взятых на себя обязательств?

Насколько "дорог" кредит (и в отношении других предложений на рынке и в контексте инфляции)?

Насколько действительно этот кредит необходим?

Можно ли приобрести этот актив/услугу за счет собственных средств?

"Если есть сомнения, стоит отложить этот вопрос и вернуться к его рассмотрению позднее, когда это решение станет более очевидным. Если же все вопросы не вызывают опасений и рассуждения не носят исключительно эмоциональный характер, возможно, кредит стоит взять", — заключил Коган.



