МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В сегодняшней ситуации беспрерывного шквала звонков от "службы безопасности банка" (а на самом деле мошенников), нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками, рассказал агентству "Прайм" советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов.

"На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. В противном случае вы практически со 100% гарантией можете лишиться части средств (в лучшем случае) со своего дебетового счета", — предупреждает эксперт.

Врач рассказал, как мошенники гипнотизируют людей по телефону подобные звонки могут поступать теперь даже с номеров, которые определяются у жертвы как телефон банка. Технология подмены номера сегодня совсем не сложная и почти бесплатная процедура, по словам Константинова.

Эксперт также напоминает, что все чаще встречаются случаи несанкционированного перевыпуска сим-карт, что позволяет мошенникам, например, подтверждать банковские операции от вашего имени. Поэтому финансист советует завести отдельный банковский счет или вклад, к которому не будет доступа банковской карты или интернет-банка, и держать там основную часть сбережений.

"Но самое главное правило — быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии — это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", — заключает Константинов.