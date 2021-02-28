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Юрист рассказал, о чем нельзя говорить сотрудникам банка
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В сегодняшней ситуации беспрерывного шквала звонков от "службы безопасности банка" (а на самом деле мошенников), нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от... ПРАЙМ, 28.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В сегодняшней ситуации беспрерывного шквала звонков от "службы безопасности банка" (а на самом деле мошенников), нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками, рассказал агентству "Прайм" советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов.
"На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. В противном случае вы практически со 100% гарантией можете лишиться части средств (в лучшем случае) со своего дебетового счета", — предупреждает эксперт.
Он отмечает, что при необходимой бдительности этот тип мошенничества не представляет угрозу — банки никогда не запрашивают указанные сведения. Но поскольку технологии не стоят на месте, подобные звонки могут поступать теперь даже с номеров, которые определяются у жертвы как телефон банка. Технология подмены номера сегодня совсем не сложная и почти бесплатная процедура, по словам Константинова.
Эксперт также напоминает, что все чаще встречаются случаи несанкционированного перевыпуска сим-карт, что позволяет мошенникам, например, подтверждать банковские операции от вашего имени. Поэтому финансист советует завести отдельный банковский счет или вклад, к которому не будет доступа банковской карты или интернет-банка, и держать там основную часть сбережений.
"Но самое главное правило — быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии — это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", — заключает Константинов.