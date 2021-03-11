Кредитный долг россиян достиг максимального значения
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Кредитный долг россиян к ноябрю 2020 года достиг максимального значения в более чем 1,6 триллиона рублей, отмечают аналитики "Тинькофф банка".
"В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб…", — приводит выводы аналитиков газета "Ведомости".
Как объяснили изданию, "скромный рост" по итогам года связан с пандемией, так как наращивание кредитного портфеля в условиях ограничений крайне рискованно. Но в последние месяцы 2020 года рынок показывал более позитивную динамику роста.
Отмечается, что в первом квартале прошлого года до ограничений в связи с пандемией объем карточных кредитов увеличился на 48 миллиардов рублей. Во втором квартале он снизился на 42,7 миллиарда рублей. К середине года наблюдался рост.
"За III квартал прибавилось 37 млрд руб., и к ноябрю кредитный долг достиг максимального значения в 1,647 трлн руб. Затем произошло традиционное сокращение в декабре, так что по итогам года объем задолженности по кредитным картам составил 1,621 трлн руб", — добавили в газете.
По данным издания, основной рост обеспечили Совкомбанк, "Тинькофф банк" и Альфа-банк.
Читайте также:
Эксперты рассказали, как цифровой рубль повлияет на банковские ставки
https://1prime.ru/finance/20210311/833205298.html