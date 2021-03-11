МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Кредитный долг россиян к ноябрю 2020 года достиг максимального значения в более чем 1,6 триллиона рублей, отмечают аналитики "Тинькофф банка". Специалист объяснила, как заработать на кредитной карте

"В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб…", — приводит выводы аналитиков газета "Ведомости".

Как объяснили изданию, "скромный рост" по итогам года связан с пандемией, так как наращивание кредитного портфеля в условиях ограничений крайне рискованно. Но в последние месяцы 2020 года рынок показывал более позитивную динамику роста.

Отмечается, что в первом квартале прошлого года до ограничений в связи с пандемией объем карточных кредитов увеличился на 48 миллиардов рублей. Во втором квартале он снизился на 42,7 миллиарда рублей. К середине года наблюдался рост.

"За III квартал прибавилось 37 млрд руб., и к ноябрю кредитный долг достиг максимального значения в 1,647 трлн руб. Затем произошло традиционное сокращение в декабре, так что по итогам года объем задолженности по кредитным картам составил 1,621 трлн руб", — добавили в газете.

По данным издания, основной рост обеспечили Совкомбанк, "Тинькофф банк" и Альфа-банк.

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