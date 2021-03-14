МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Инвесторы не должны впадать в панические настроения из-за кризиса, так как он является такой же частью цикла фондового рынка, как и рост. В течение нескольких лет копится напряжение, а затем рынки начинают снижаться под воздействием "черного лебедя" — события со значительными последствиями, которое крайне сложно спрогнозировать, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Названы глобальные перемены, которые надвигаются в 2021 году

Речь идет как о глобальных историях — наиболее ярким примером является пандемия коронавируса, так и о личных проблемах. Это могут быть потеря работы, инвестиций, неожиданные траты и т.п.

Грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, ведь помимо секторов, наиболее пострадавших от кризиса, могут быть сегменты-бенефициары. Например, в прошлом году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.

Часть финансовых средств также должна находиться в легком доступе — в виде наличных или на банковском счете. Подушка безопасности" пригодится на случай непредвиденных трат или увольнения с работы.

Эксперт рекомендует до начала прогнозируемого кризиса успеть закрыть личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки.

"Стоит отложить финансовый запас на 3-6 месяцев, эта подушка безопасности нужна на случай потери работы или срочных трат. Также важно пересмотреть расходы и начать вести их тщательный, детальный учет", — советует Бадьянов.

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